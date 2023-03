Malou de Schermvrouw wist precies 2 FvD-kiezers op Schier te melden

Beeld NOS

Repeterende televisie en toch, Lips kan niet anders zeggen: het was over het algemeen prima vol te houden.

De uitslagenavond van de verkiezingen voor de Provinciale Staten is doorgaans niet iets waar hij naar uitkijkt, maar na een eerste uurtje doorbijten ging het allemaal best. De exitpolls, reacties en speeches, Baudet die het zicht op de realiteit nu echt helemaal lijkt kwijt te zijn geraakt: het leverde al met al een onderhoudende avond op.

Hooguit het eerste anderhalf uur, toen Lips nog niet helemaal gehypnotiseerd was, had hij zijn moeilijke momenten. Met een ijzeren regelmaat ging het. De staatsomroep had bedacht dat de kijker bij de les zou blijven als precies iedere twintig minuten een provinciale exitpoll bekend zou worden gemaakt. En hop, daar werd er wéér geschakeld naar een verbijsterde Caroline van der Plas.

Als het hem even teveel dreigde te worden, maakte Lips af en toe een wandelingetje door de huiskamer, een balletje onder voet. Her en der permitteerde hij zich een stukje Real Madrid-Liverpool en tegen elven maakte hij op zijn gemak een roereitje.

De NOS deed bewonderenswaardig volledig verslag. Rob Trip? Natuurlijk, altijd goed. En er was een reusachtig blik verslaggevers opengetrokken. Aanwezig in de provincies en bij de partijen, er werd geschakeld dat het een lieve lust was. Het was een potpourri van uitslagen, duiding en fait divers.

Schiermonnikoog was deze verkiezingen weer de eerste met de uitslag. Met precies het soort feitjes waar Lips altijd op aanslaat: 0,3 procent van de stemmen voor Forum voor Democratie. Precies twee kiezers dus op Schier, wist Malou de Schermvrouw te melden. Voor een avond die al met al best een beetje voor de fijnproevers is, vond Lips het allemaal maar wat interessante informatie.

