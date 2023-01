Make-uppen met Nikkie de Jager? ‘Het lijkt de CupCakeCup wel’

Beeld ZAPP

Zijn wie je bent. Lips probeert het al zijn hele leven, met wisselend succes. Zaterdagavond ontving de bekende YouTubester en visagiste Nikkie de Jager tien jongeren in haar mansion voor een stevig potje make-uppen, maar vooral voor een openhartig gesprek over die grote vraag: hoe doe je dat toch, zijn wie je bent?

Nikkie’s Make-up Mansion heet het programma. Lips dacht: Taarten van Abel – hij keek er vorige week nog met veel genoegen naar. Zelfde concept, maar dan net even anders. Bij De Jager zijn het de dertien- tot vijftienjarigen die hun hart mogen komen uitstorten. Taart komt er niet aan te pas, maar tussen het kwasten, poederen en stiften door zouden de verhalen evengoed soepeltjes over het scherm rollen.

In de krant las Lips dat de kinderen tijdens de opdrachten hun gevoelens zouden delen over onder meer depressie, acceptatie en pesten. Ambitieus, maar wat is daar op tegen? Van een beetje pretentie wordt de televisie niet slechter.

Lips zag Fem, een meisje dat zich ‘van binnen best wel gekwetst voelt’. Hij zag Caitlin, die ‘altijd in haar eigen wereld zit’. Hij zag Jesper, die niet alleen van make-up en Lady Gaga houdt, maar ook al vanaf zijn vierde op ballet zit. Hij zag Teun die graag kleren shopt in de kringloop en schildert om aan de werkelijkheid te ontsnappen.

Mooi, dacht Lips, laat maar komen die hartverscheurende verhalen. Alleen: die kwamen niet. Zo bleef er van Nikkies’s Make-up Mansion niet veel meer over dan een wedstrijdje grimeren voor kinderen. Elke week moet de slechtste het pand verlaten.

Naast Lips zat op de bank een elfjarige, die hij speciaal voor de gelegenheid ingevlogen had om assistentie te verlenen. Het lijkt de CupCakeCup wel, luidde het stoïcijnse commentaar, nadat ze tien woest beschilderde gezichten had gezien. Kinderen klaar, make-uppen maar!

