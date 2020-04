Mahler Festival gaat door: online met 25 streams

Beeld ANP XTRA

Ook een ‘fysiek festival’, met levende musici op het podium en publiek in de zaal is in voorbereiding. Dat zal in 2021 plaatsvinden, in een wat kleinere opzet, met een selectie uit Mahlers tien symfonieën en ook zonder orkesten als de Wiener en de Berliner Philharmoniker, maar wel met het Concertgebouworkest. De precieze invulling wordt later bekendgemaakt.

Op 8 mei zou Jaap van Zweden met zijn New York Philharmonic de aftrap geven van het grootse opgezette festival in het Concertgebouw, met een uitvoering van de Eerste symfonie en daags erna de ‘Tweede’. Daarna zouden het Concertgebouworkest onder Chung, de Berliner Philharmoniker onder Petrenko, de Wiener Philharmoniker onder Barenboim, het Gustav Mahler Jugendorchester onder Harding en het Boedapest Festival Orkest onder Fischer de andere symfonieën spelen, als een echo van de Mahlerfeesten uit 1995 en 1920, respectievelijk 25 en honderd jaar geleden.

Bij het Mahler Festival Online zal net als in 1920, toen Willem Mengelberg alle symfonische werken dirigeerde, uitsluitend het Koninklijk Concertgebouworkest te zien en te horen zijn, dagelijks vanaf 20.30 uur. Daarvoor is geput uit het archief, met opnamen gemaakt tussen 2010 en 2016. Te zien zijn Mariss Jansons (Symfonie nr. 1 en 3), Daniele Gatti (‘De tweede en de vijfde’), Ivan Fischer (‘Vier’), Lorin Maazel (‘Zes’), Pierre Boulez (‘Zeven’), Bernard Haitink (‘Negen’) en Fabio Luisi (Das Lied von der Erde).

Opmerkelijk is het ontbreken van voormalig chef-dirigent Riccardo Chailly, al is de reden daarvoor prozaïsch: er waren van hem geen beeldopnamen in de gewenste kwaliteit beschikbaar.

Praatjes

Bariton Thomas Oliemans zal zich buigen over een selectie uit Mahlers Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit en Lieder eines fahrenden Gesellen, die hij op 13 mei vanaf 12.30 uur ten gehore zal brengen in een Empty Concertgebouw Session. Het Alma Kwartet speelt in datzelfde kader op 15 mei een kamermuziekbewerking van het Adagietto en met pianiste Nino Gvetadze een deel uit het Pianokwartet in a.

Voorafgaand aan elke symfonie houdt een orkestlid een introducerend praatje (bassist Dominic Seldis spreekt bijvoorbeeld over de inleidende ‘vader Jacob’-bassolo in het langzame deel van de Eerste symfonie) en wordt er een documentaire getoond over het betreffende stuk, te zien op Facebook en YouTube. De tien docu’s zijn gemaakt door Medialane, die Marina Mahler, de kleindochter van de componist, diens levensverhaal liet vertellen.

Ook aan het woord komt Jessye Norman over de rol van Mahler in haar leven, in waarschijnlijk het laatste interview dat er voor haar overlijden, vorig jaar oktober, is gemaakt. Andere sprekers zijn Thomas Hampson, die in het Mahlerfeest van 1995 in zijn eentje bijna alle liederen van Mahler zong, en Jaap van Zweden.

Op NPO Radio 4 zijn tussen 8 en 17 mei uitvoeringen van de negen symfonieën door negen verschillende Nederlandse orkesten te beluisteren.