Mahavishnu-bassist Rick Laird (1941-2021) speelde met de grote namen

Rick Laird op het podium met Mahavishnu Orchestra in Het Concertgebouw, in 1973. Beeld Getty Images

Rick Laird, geboren in Ierland, opgegroeid in Nieuw-Zeeland en in 1962 verhuisd naar Engeland, was in de jaren zestig al een bekende bassist in de Londense jazzscene. Dankzij goede contacten met tenorsaxofonist ­Ronnie Scott was hij de huisbassist geworden van Ronnie Scott’s Jazz Club, de bekendste jazztent aan deze zijde van de Atlantische Oceaan.

Bij Ronnie Scott’s speelde Laird met iedereen die er langs­kwam, van Wes Montgomery tot Freddie Hubbard en van Rahsaan Roland Kirk tot Stan Getz. Hij leerde er onder hoogspanning de kneepjes van het vak. “Als Art Farmer zich omdraaide en zei: ‘Stella by Starlight, Bes’, dan kon je je geen fouten veroorloven,” zegt Laird in het boek Bathed by Lightning van Colin Harper.

Als lid van Brian Auger’s Trinity speelde hij korte tijd met een gitarist die hem een paar jaar later wereld­beroemd zou maken: John McLaughlin. Toen McLaughlin, die via drummer Tony Williams bij Miles Davis was beland, op instigatie van de trompettist een eigen band wilde formeren, vond hij een drummer (Billy Cobham), een toetsenist (Jan Hammer) en een violist (Jerry Goodman). Op bas wilde hij Tony Levin, maar die had een goedbetaalde job bij Gary Burton en voelde weinig voor een tot mislukken gedoemd project, met de krankzinnig oncommerciële naam Mahavishnu Orchestra. McLaughlin belde vervolgens Laird en de rest is geschiedenis.

Het Mahavishnu Orchestra werd een van de opwindendste en best verkopende liveacts van de jaren zeventig. Laird speelde mee op de eerste vier platen. Na twee jaar roofbouw, met bijna vijfhonderd concerten, spatte deze originele line-up uiteen.

Laird richtte zich weer op de pure jazz, maakte een soloalbum (Soft Focus), speelde met vele grootheden, schreef twee basboeken, en manifesteerde zich onder de naam Richard Laird steeds meer als fotograaf. Zondag is hij op zijn 80ste overleden.