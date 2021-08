Magnus von Horn over Sweat: ‘Ik zag nog geen film die influencers serieus neemt’

Sylwia, het hoofdpersonage van Sweat, zweept haar honderdduizenden volgers op met een permanente glimlach en een eindeloos zwiepende blonde paardenstaart.

“Ik ben een passieve grootverbruiker,” zegt filmmaker Magnus von Horn (37) lachend over zijn eigen aanwe­zigheid op sociale media. “Ik plaats zelf bijna geen berichten, maar ik kijk er wel de hele tijd naar. Ik ben een beetje een stalker, zou je kunnen zeggen.”

Precies dat bracht de van oorsprong Zweedse, in Polen werkende regisseur ertoe om een speelfilm te maken over een fitnessinfluencer. Sylwia, het hoofdpersonage van Von Horns tweede speelfilm Sweat, zweept haar honderdduizenden volgers op met een permanente glimlach en een eindeloos zwiepende blonde paardenstaart.

“Ik was zelf zo’n influencer gaan volgen en om de een of andere reden kon ik niet stoppen ernaar te kijken. Terwijl haar posts me toch vooral narcistisch voorkwamen. Dus ik ging me afvragen wat het was in deze op het eerste gezicht nogal lege ‘content’ waardoor ik steeds weer terug bleef komen. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik jaloers was, op haar bereidheid om zoveel van zichzelf te delen; daartoe ben ik zelf absoluut niet in staat. Misschien is dat juist wel veel narcistischer – ik ben de hele tijd bezig met hoe ik overkom op de wereld, en daarom plaats ik niets online.”

Toen hij het project bij producenten aanbood, stelden die keer op keer de vraag wat het statement van de film zou worden: zijn sociale media goed of slecht? “Maar die vraag interesseert me niet zo,” zegt Von Horn. “Ik wilde op zoek naar het punt waar ik me kon vereenzelvigen met zo’n influencer, iemand die op het eerste gezicht mijlen­ver van mij afstaat. Zo’n film, waarin influencers serieus worden genomen, zag ik ook nog nergens. Als ze al in films voorkwamen, was het als een soort gimmick, heel cynisch of veroordelend.”

De camera als labrador

Dat wilde Von Horn anders doen. In Sweat neemt hij Sylwia’s wereld serieus, zonder weg te kijken voor de leegte erachter. Die leegte begint ook Sylwia steeds meer te voelen. Dat volgt de film van heel dichtbij; de camera hangt Sylwia net zo aan de lippen als haar volgers. “Met cameraman Michal Dymek nam ik als uitgangspunt dat de camera een soort labrador was, hondstrouw en een beetje dom, en onlosmakelijk aan Sylwia verbonden.”

In de semi-documentaire stijl die daaruit volgt, volgen we Sylwia drie dagen lang, terwijl haar leven in een stroomversnelling raakt. Dat begint ermee dat ze in een onbewaakt moment een ontboezeming plaatst over haar eenzaamheid en onzekerheid. Het levert haar complimenten op van haar volgers, en flink wat media-aandacht, maar ook klachten van de sponsors die haar luxe leven bekostigen.

“Voor de vraag hoe dingen als sponsoring precies werken, hebben we wel advies ingewonnen van echte influencers,” vertelt Von Horn, “maar verder heb ik niet veel met ze gesproken. Ik wilde geen biopic maken van een bestaand persoon; het hele idee was om bij mezelf te beginnen en te zoeken naar wat ik gemeen had met Sylwia. Haar emotionele reis, wie ze is en wie ze in de loop van de film wordt, dat komt vanuit mij, en vanuit de actrice.”

Doorbraak

Voor hoofdrolspeler Magdalena Kolesnik is Sweat een flinke doorbraak. Nadat de film in 2020 werd opgenomen in de selectie van het geannuleerde filmfestival van Cannes, regende het internationaal lovende kritieken, met vaak bijzondere aandacht voor haar rol. Zeer over­tuigend geeft Kolesnik invulling aan Sylwia’s uiterlijke zelfvertrouwen en innerlijke vertwijfeling. En dat terwijl ze zelf niet eens een Instagramaccount had toen ze werd gecast.

“Ze ging ook nooit naar de sportschool,” lacht Von Horn. “Toch was er iets in haar karakter waarmee we Sylwia meer diepte konden geven. Tijdens de casting vertelde ze me iets dat uiteindelijk ook onderdeel is geworden van het personage. Als mensen haar behandelen als een dom blondje, gaat ze zich juist nog meer als een dom blondje gedragen, zozeer dat die mensen er niet mee om kunnen gaan. Dat nam me enorm voor haar in.”

Op dat soort vooroordelen stuit Sylwia ook aan alle kanten. Maar ze wordt ook geconfronteerd met een nog duisterder vorm van negatieve aandacht: een stalker. “Ik zocht naar een manier die haar schaduwkant bloot kon leggen, de dark side van haar leven. Haar grootste nachtmerrie, in zekere zin – zodat ze die onder ogen kon zien. Als je Sylwia bent, en zo’n kerel komt op je af en zegt: wij zijn hetzelfde – dat is een interessante manier om haar met zichzelf te confronteren.”

Magnus von Horn: ‘Ik wilde op zoek naar het punt waar ik me kon vereenzelvigen met zo’n influencer.’ Beeld Nicolas Villegas

Magnus von Horn Regisseur Magnus von Horn werd in 1983 geboren in het Zweedse Göteborg. Op zijn twintigste verhuisde hij naar Lodz in Polen, om daar de filmschool te volgen. Zijn vroege korte films, die veelvuldig in de prijzen vielen, draaiden veelal om de maatschappelijke rol en gevolgen van geweld. Dat thema zette hij door in zijn speelfilmdebuut The Here After, over een tiener die na een gevangenisstraf terugkeert naar zijn familie in een klein dorpje. De film werd in 2015 geselecteerd voor het zijprogramma Un certain regard op het prestigieuze filmfestival van Cannes. Sweat schopte het daar tot de hoofdselectie, al was dat op de geannuleerde editie van 2020.