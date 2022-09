Magisch wordt het geen moment bij The Streamers

Maan en Miss Montreal van The Streamers tijdens een van in totaal drie concerten in het Olympische Stadion. Beeld ANP

Is het de regen? De troosteloze aanblik van een halfleeg middenterrein? Of komt het door het nog aanwezige daglicht, dat de aftrap van het eerste Streamers-concert voor een echt publiek aanvoelt als een voorprogramma?

Onder het zingen van Phil Collins’ In the air tonight komt de verzameling Nederlandse topartiesten op in Amsterdam. Een allerminst sprankelende start die niet snel wordt goedgemaakt. Het veld van het Olympisch Stadion is half leeg, terwijl het eerste van drie optredens met 30.000 verhandelde tickets toch echt was uitverkocht. Het is een combinatie van het herfstige weer – niet iedereen komt opdagen – en een wonderlijke samenloop van omstandigheden waardoor later op de avond de ene helft van het veld propvol is terwijl aan de andere kant een zee van ruimte resteert.

Op het podium lijken de Streamers, die naam maakten met vier geslaagde online-concerten, het eerste half uur onwennig. Niemand heeft de hoofdrol, dat is nu eenmaal het concept, maar daardoor blijft iedereen op afstand, ogenschijnlijk wat aarzelend. Het is na twintig minuten bandmanager Frank Lammers die het publiek een beetje op gang praat.

De invallende duisternis doet de avond goed, hoewel te weinig liedjes en duetten echt raken. Dat ligt aan de artiesten, maar ook aan de luisteraars, die zelfs tijdens een lied als Danny Vera’s Rollercoaster massaal blijven praten.

Publiek tijdens het optreden van The Streamers. Beeld ANP

Natuurlijk staat er op het podium meer dan genoeg muzikale klasse om de avond tot een goed einde te brengen. Dat gebeurt dan ook met geslaagde uitvoeringen van onder meer Brabant (Guus Meeuwis), Zandloper (Typhoon), Blijf bij mij (chemie tussen Paul de Leeuw en Emma Heesters) en Blijven Slapen (Maan en Snelle, bijgestaan door Ronnie Flex).

Naarmate de avond vordert, lijken de Streamers zich beter op hun plek te voelen. Het fraaie podium komt in het donker pas echt tot zijn recht en Latijns-Amerikaanse hits als La Bamba en Conga laten opvolgen door Grease-klapper Summer Nights brengt de stemming er wel in.

Het is de sterkste fase van de show, die van (inter)nationale hits aan elkaar hangt. Dat bij Living on a Prayer (een samenwerking tussen Miss Montreal, Van Velzen en gastzanger Flemming) het stadion meegalmt, toont aan dat het toch nog goed is gekomen.

Echt magisch? Dat wil het in het Olympisch Stadion geen moment worden.