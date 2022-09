Madonna viert haar 40-jarige jubileum als zangeres met remixes van wisselende kwaliteit

Popkoningin Madonna begint aan een jubeljaar waarin veel oud werk opnieuw verschijnt. Startpunt is een album met vijftig remixes van haar grootste dansvloerhits.

Met I Search I Find scoorde Madonna in 2020 haar vijftigste nummer 1-hit in de Billboard Dance Club Chart. Nu is die subhitlijst veel minder invloedrijk dan de grote Billboard Hot 100, maar een opmerkelijke prestatie is het wel. En een record: geen enkele artiest stond zo vaak op de eerste plaats in één Amerikaanse hitlijst.

Met Finally Enough Love zet de Queen of Pop die mijlpaal luister bij. Het album met remixes van de vijftig lijstaanvoerders (alleen Causing a Commotion ontbreekt gek genoeg) is ook de ouverture van een campagne waarin haar belangrijkste albums opnieuw zullen verschijnen. Officieel om te vieren dat de zangeres inmiddels veertig jaar platen opneemt, maar de reeks re-issues valt ook samen met haar terugkeer bij platenmaatschappij Warner, zodat de uitgeefrechten van de albums weer op één plek zijn.

Dat Madonna – in de grote Billboardlijst 13 keer op 1 – het juist in de dancecharts zo goed deed, is opvallend. Hoewel ze na het succes van haar elektroalbum Ray of Light uit 1997 veel meer richting de dansvloer trok, maakte ze in de jaren 80 onversneden pop. De eerste beats waren pas te horen op het album Bedtime Stories uit 1994.

Het was een plaat die de popkoningin uit het dal moest krijgen waar ze in terechtgekomen was na haar omstreden fotoboek Sex en zijn muzikale bedpartner Erotica. Madonna leek ingehaald door de tijdgeest, maar richtte zich in de tweede helft van de jaren 90 toch weer op en scoorde in 2000 met Music zelfs een van de allergrootste hits uit haar loopbaan.

Feestelijk straatfeest

Op haar 64ste lijkt een nieuwe wederopstanding als hitparadeheerseres niet meer te verwachten, zodat Finally Enough Love zich vooral laat beluisteren als een eerbetoon aan haar verstrekkende invloed op de popmuziek van nu.

De remixes zijn van wisselende kwaliteit. De 7 inch-mixes van Madonna’s vroegste werk verschillen nauwelijks van de hitversies, maar naarmate de jaren vorderen, krijgen de dj’s en producers steeds meer ruimte. Van de grote namen als William Orbit (Justify My Love), Avicii (Girl Gone Wild) en Benny Benassi (Celebration) die zich aan Madonna’s werk wagen, is Bob Sinclar met zijn nerveuze dansversie van 4 Minutes, het duet met Justin Timberlake, de geslaagdste.

De remixes kunnen niet verbloemen dat, naarmate de carrière van Madonna aan de luisteraar voorbijtrekt, de kwaliteit van de liedjes afneemt. Zo worden vijftig remixes een wel erg lange zit en komt de grootste verrassing al halverwege het album, als de Miami Edit van de statige filmklassieker Don’t Cry For Me Argentina een feestelijk straatfeest maakt.

Finally Enough Love. Beeld Madonna