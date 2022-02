Madonna’s Ray of Light is nog steeds een spannend muzikaal avontuur

Deze week

is het 24 jaar geleden dat Madonna’s zevende album uitkwam.

Hoogste positie in de hitlijsten:

1 in Groot-Brittannië en Nederland, 2 in de VS

Terug in de tijd

Halverwege de jaren 90 was de loopbaan van Madonna na ruim tien jaar van ongekende populariteit voor het eerst in het slop geraakt. Had de Queen of Pop met haar controversiële fotoboek Sex (1992) en de broeierige slaapkameralbums Erotica (1993) en Bedtime Stories (1994) haar hand overspeeld? De platen bevatten, en dat was voor Madonna voor het eerst, in elk geval geen grote hits.

Madonna voelde zich ondertussen onbegrepen. Een verzamelaar met ballads moest de focus terugbrengen op muziek. Het lukte maar half, mede doordat de zangeres zelf ook haar aandacht verlegde naar de film. Ze speelde de hoofdrol in muziekfilm Evita en scoorde met een cover van Don’t Cry for Me Argentina in 1997 na vijf jaar weer een top 10-hit in ons land.

Ondertussen broedde Madonna, net bevallen van dochter Lourdes, al wel op een volledige comeback in de hitlijsten. Talloze sessies met schrijfpartners in 1996 en 1997 leverden echter naar haar zin te voorspelbaar materiaal op. Vier liedjes die ze samen met maakte met producer Babyface werden zelfs alle weggegooid.

De doorbraak kwam toen haar platenlabel voorstelde om samen te werken met de Britse elektroproducer William Orbit. Plotseling openbaarde zich de richting die Madonna op moest om weer zelf trends te zetten in plaats van die na te volgen. Dankzij Orbit kon de zangeres haar eigen spirituele zoektocht een plek geven in haar muziek.

Haar dagelijke beoefening van de traditionele Ashtanga yoga, haar studie van de Joodse Kaballistiek en interesse in het hindoeïsme en het boeddhisme hadden hun weerslag op de liedteksten én in de productie van Orbit, die invloeden uit de Marokkaanse en Indiase muziek meegaf.

Waarom nu herbeluisteren?

Ray of Light geldt samen met Like a Prayer (1989) als het beste album dat Madonna ooit produceerde. De combinatie van koele elektro en warmbloedige teksten spreekt nog steeds tot de verbeelding. En dat is uitzonderlijk voor Madonna, die zich in haar hoogtijdagen vooral een singles-artiest toonde en het vullen van volledige albums vaak een opgave vond.

Maar Ray of Light houdt niet op bij de hits Ray of Light, Frozen en The Power of Good-bye. Op Drowned World/Substitute for Love waagt Madonna zich aan triphop en Skin en Nothing Really Matters kennen techno-invloeden. En dan is er nog het in het Sanskriet gezongen Hindoeïstische gebed Shanti-Ashtangi.

Ray of Light luistert na bijna een kwarteeuw nog steeds als een spannend muzikaal avontuur.

Verder luisteren?

De muziekredactie van Het Parool stelde een Spotify playlist samen van de grootste hits van Madonna, met speciale aandacht voor Ray of Light. De lijst is te vinden via gebruikersnaam ‘stefanraatgever’.