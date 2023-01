Madonna komt in december naar Amsterdam

Madonna tijdens een optreden in Medellín, Colombia, in april 2022. Beeld EPA

Madonna begint haar Celebration Tour in Noord-Amerika. Later reist de zangeres door naar Europa, voor shows in onder meer Londen, Barcelona en Parijs. Het optreden in Amsterdam is de laatste van haar tournee. De kaartverkoop gaat aanstaande vrijdag om 10.00 uur ’s ochtends van start.

Op dinsdag verwijderde Madonna al haar foto’s van Instagram. Daarmee voedde ze de geruchten dat ze een nieuwe wereldtournee zou aankondigen. Billboard meldde afgelopen week al op basis van bronnen dat de zangeres weer op tournee wil omdat ze dit jaar veertig jaar in het vak zit. Ze debuteerde in juli 1983 met het album Madonna. Op dat album staan de hits Holiday en Borderline.

Haar vorige wereldtournee, The Madame X Tour, was in 2019. Toen moest de zangeres vanwege een knieblessure meerdere concerten afzeggen. Een show in Nederland stond toen niet gepland. Haar laatste grote concert in Nederland was in 2015.