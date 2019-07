Maarten van Rossem redde zich prachtig in De Slimste Mens

Een zucht van verlichting ging door een miljoen huiskamers. De slimste mens was terug. Daar was Philip Freriks weer. En daar was Maarten van Rossem, het alwetende jurylid. Hij speelt die rol zo overtuigend dat zijn oudste kleinzoon eens aan zijn ouders vroeg: “Wie weet er eigenlijk meer? God of opa?”

Het zijn zo van die vragen die je opwerpt als kind. Toen Lips nog een klein Lipsje was, ging het over de vraag wie een onderling duel zou winnen, Arnold Schwarzenegger of Bruce Lee? Was Leonardo da Vinci slimmer dan Einstein? En wie wint het als Superman tegenover de Hulk komt te staan? En tegenover een T-Rex?

Meteen maandagavond kreeg Van Rossem een dilemma waar willekeurig welke godheid een harde dobber aan zou hebben. Een kijker uit Son en Breugel had zich per mail gemeld met een vraag. Als er te veel grote grazers zijn in de Oostvaardersplassen, worden ze afgeschoten. Als er te veel ganzen zijn rond Schiphol, worden ze vergast. Wat nou als de mens zich maar blijft voortplanten?

Het klonk alsof Son en Breugel een lans wilde breken voor genocide. Of de alwetende jury even uitsluitsel kon geven? Ja?

Die redde zich overigens prachtig. Welvaart is de beste remedie tegen overbevolking. Zodra de levensstandaard omhoogschiet, komt de voortplanting op een laag pitje te staan. Of op z’n Van Rossems: “Dan hebben ze er veel minder aardigheid in.” (In hetzelfde kranteninterview waar hij vertelde over zijn kleinzoon, verklapte Van Rossem dat hij van tevoren alle vragen krijgt. Al zijn spitsvondigheden zijn dus grondig voorbereid.)

Intussen lag Siemon de Jong van Taarten van Abel er meteen na de eerste aflevering uit. Lips concludeerde: die is dus niet de slimste, maar wel superlief tegen kinderen. En Maarten van Rossem is zeker slimmer dan de Hulk.

