Maarten van Rossem en Philip Freriks: ‘We gaan door tot we ter aarde storten’

Maarten van Rossem en Philip Freriks over tien jaar ‘De slimste mens’: ‘We dachten, dat programma doen we één zomertje.’ Beeld Pim Ras Fotografie

Als Maarten van Rossem (78) al zit en Philip Freriks (77) aanschuift, gaat het eerst een paar minuten over Hilversum. Dat is duidelijk geen plek waar de heren graag willen wonen. Je kunt er een ‘neutronenbom af laten gaan zonder dat iemand het merkt, zo stil is het hier’, zegt Freriks, die van het station is komen lopen.

Daarna oreert Freriks, zonder dedain overigens, dat ze in al die jaren ‘eigenlijk alle vragen in interviews wel gehad hebben’. “Omdat ik in Frankrijk woon gaat het altijd over de verschillen tussen Nederland en Frankrijk. Dan krijgen we de standaardvraag hoe lang we nog doorgaan met De slimste mens. En uiteraard: hoe verklaart u het succes van het programma? Meestal geef ik daar dan een heel lang antwoord op. Dan is het interview alweer bijna afgelopen.”

En niet vergeten die ene vraag uit De slimste mens: wat weet u van…?

Van Rossem: “Nou nee, die vraag hebben we nog niet gehad.”

Nou daar gaan we. Philip Freriks, wat weet u van Maarten van Rossem?

Freriks: “Wel het een en ander. Dat hij in Wageningen geboren is...”

Van Rossem: “Neeee! In Zeist!”

Freriks: “Ooooh ja, dat is ook zo. In Wageningen opgegroeid. Oh jee, dit begint heel slecht. Getrouwd met Winnie. Twee kinderen. Grootvader. Historicus. Veel getoept in Utrechtse cafés.”

Van Rossem: “Ik was geen groot toeper.”

Freriks: “Maar wel een vaste gast in café De Vriendschap. Nog meer? Maarten heeft een hekel aan hitte. Hij gaat op vakantie naar Texel. Weigert korte broeken te dragen.”

En andersom: Maarten van Rossem, wat weet u van Philip Freriks?

Van Rossem: “Dat hij een half jaar jonger is. Dat hij op avontuur is gegaan naar Parijs. Dat zijn familie bij het spoor werkte. Je was avondconducteur, toch?”

Freriks: “Slaapwagenconducteur. In uniform. Bij de Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens.”

Van Rossem: “Hij heeft zijn liefde in Frankrijk gevonden. Is stap voor stap correspondent geworden. Bij van alles en nog wat. En tenslotte nieuwslezer. Overigens had hem ik voor De slimste mens nog nooit ontmoet.”

Dat was tien jaar geleden. Hoe ging die eerste ontmoeting?

Freriks: “We werden bij elkaar gebracht door Bernard van den Bosch van Skyhigh TV, de producent van De slimste mens. Met het idee: dat doen we één zomertje.”

Van Rossem: “Ik had aanvankelijk nee gezegd. Ik vond de Belgische versie van het programma waardeloos. De jury ook. Een professor met een baard. Ik had de indruk dat de man alles van de autocue las. Bovendien had het programma een toon van leukigheid. Onderbroekenlol.”

Freriks: “Ze hadden Humberto Tan gevraagd om te presenteren, maar die kon niet. Ik ben eigenlijk tweede keus. Maar Bernard bracht het mooi: er was geen betere presentator dan ik.”

Van Rossem: “Ik hoorde pas later dat jij ging presenteren.”

Zijn er nog geen geluiden dat jullie zo langzamerhand maar eens moeten stoppen?

Van Rossem: “Nog niet.”

Freriks: “De kans is natuurlijk ook groot dat áls zij dat beweren jij zegt: ‘Nou dat vind ik helemaal niet, hoor. Ik kan nog best effe door’.”

Wanneer is het tijd om te stoppen?

Freriks: “Als we ter aarde storten.”

Van Rossem: “Als ik dat signaal krijg van mijn kinderen. Of als ik ’s morgens wakker word en denk: ‘Sjezus, moeten we nu die 795de óók nog gaan doen?”

En als de één ermee ophoudt, wat doet de ander dan?

Freriks: “Wij zijn langzamerhand wel een soort stel.”

Van Rossem: “Jut en Jul.’”

Freriks: “Waldorf en Statler. Maar als ik zou stoppen en Maarten heeft zin om door te gaan, wie ben ik dan om te zeggen, het mag niet?”

Jullie zijn zeventigers. Is het niet zwaar?

Freriks: “Ik vind het wel pittig, ja. Na zo’n opnamedag ben ik wel gesloopt. Ik ben voortdurend aan het lullen, maar moet wel geconcentreerd zijn.”

Van Rossem: “Voor mij niet, ik zit de hele dag in die stoel. Voor jou wel. Jij staat en moet het tempo erin houden.”

Uw zus Sis van Rossum overleed kort voor de opnames van De slimste mens. Hebt u getwijfeld om door te gaan?

Van Rossem: “Ik heb daar wel over nagedacht. Moet ik een week niks doen? In het bos gaan wandelen? Tegelijk dacht ik: ‘Dat helpt allemaal geen reet’. Ik kan beter doen wat ik normaal ook doe. Ik zag De slimste mens meer als ontspannen bijkomstigheid dan als een loden last.

Wilt u verder met uw broer met Hier zijn de Van Rossems?

Van Rossem: “Het moet wel zodanig aangepast worden dat je niet elke vijf minuten denkt: wat zonde dat Sis er niet bij is. Ik heb daar wel ideeën over, maar het is afwachten wat de bazen in Hilversum daar van vinden. Ik vond het wel gek om de uitzending terug te kijken waar Sis nog in zat. Ik vind het ook gek dat mijn zuster dood is, maar eerlijk gezegd vind ik het ook gek dat mijn ouders dood zijn, mijn grootouders dood zijn, eigenlijk iedereen met wie ik opgegroeid ben dood is. Het is inherent aan het ouder worden.”

Hoe verloopt het proces van ouder worden?

Van Rossem: “Mijn pijnlijke knieën.”

Freriks: “Oud, dat zijn we al!”

Van Rossem: “Een van de leukste dingen aan het ouder worden is dat je met pensioen bent. Je hoeft op niemand meer indruk te maken. Je hoeft geen carrière meer te maken. In mijn geval: ik hoef niet meer na te kijken. Een zeer onderschat aspect van het universitaire bestaan. Je kunt van alles weigeren wat je niet leuk vindt. En ik hoef niet meer te vergaderen. Philip en ik doen dat bijvoorbeeld nooit.”

Freriks: “Je hebt een enorme vrijheid. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Zo lang je nog gezond bent. Je weet natuurlijk wel dat dat zwaard van Damocles boven je hoofd hangt.”

Is dat een eng idee?

Freriks:”Neuh, daar moet je...”

Van Rossem: “...niet de hele dag aan denken.”

Zijn jullie bang voor het naderende einde?

Van Rossem: “Het is maar net hoe het komt.”

Freriks: “Mijn vader zei altijd als iemand plotseling was overleden: ‘Mooie dood’.”

Van Rossem: “Dat denk ik ook vaak. In mijn slaap. Dat lijkt me wel wat.”

