Maarten Mostert verkocht ooit zijn cello om Amsterdam Sinfonietta mede op te richten. Nu is het na 35 jaar welletjes

Cellist Maarten Mostert neemt na 35 jaar afscheid van ‘zijn’ strijkorkest Amsterdam Sinfonietta, dat hij mede oprichtte. Maar er blijft genoeg over om te doen op het conservatorium en bij de, ook al door hem bedachte, Cello Biënnale: ‘De dagen zijn voor mij te kort.’

Café-restaurant De Ysbreeker, heilige grond. Toen de plek nog het centrum van de hedendaagse muziek in de hoofdstad was, vond hier de allereerste repetitie plaats van Amsterdam Sinfonietta. Cellist van het eerste uur Maarten Mostert komt aanfietsen over de Weesperzijde. 27 graden, jasje aan.

Mostert is bijna 67 jaar, en speelt deze week zijn laatste concerten met het strijkorkest dat 13.089 dagen geleden aan zijn keukentafel in het leven werd geroepen. Daarna gaat hij met orkestpensioen. “Op 27 augustus 1987 hadden we de eerste vergadering van Nieuw Sinfonietta Amsterdam”, zegt Mostert. Zijn jasje ligt inmiddels naast hem. “We waren ambitieuze idealisten. De eerste twee jaar was er geen geld. Hele dagen repeteren, een paar concerten, niemand kon uitbetaald worden. Maar we gingen iets beginnen, iets opbouwen, dat was heel spannend. Omdat ik de organisatie van het orkest deed, had ik geen tijd om erbij te schnabbelen, dus ik had geen inkomen. Toen heb ik mijn cello verkocht en daar heb ik twee jaar van geleefd. Ik had een bruikleeninstrument in huis waarop ik speelde. We wilden geen cao-orkest zijn. De gedachte was: we repeteren zoveel als nodig is, en niet zolang als er geld beschikbaar is.”

Belangrijke dingen

Maarten Mostert heeft Sinfonietta mede op poten gezet – het orkest richt bij zijn vertrek het Maarten Mostert Fonds op voor talentontwikkeling. Hij heeft de buitengewoon succesvolle Cello Biënnale Amsterdam in het leven geroepen en geeft les aan het Conservatorium van Amsterdam. Als musicus en organisator is Mostert een beeldbepalende figuur in het hoofdstedelijke muziekleven. Druk, enthousiast, sprankelende ogen: “Nou ja, ik ben geen solist, geen dirigent. Al die aandacht is leuk, maar voelt ook een beetje vreemd. Maar er moet wel wat gebeuren in het leven, het moet bruisen. Ik kan een onmatig mens zijn, alles wat ik doe, daar wil ik veel van. Ik vind het moeilijk om te stoppen met dingen die belangrijk zijn.”

Het Sinfoniettazaadje viel in vruchtbare aarde, de Rus Lev Markiz werd aangetrokken als dirigent, een eerste eigen serie in het Concertgebouw was al snel een feit. “Wij zochten een manier om ons te profileren. De muziek moest bijzonder zijn, en ook ons niveau, om een plaats te kunnen veroveren in het veld. Dat deden we met Russische muziek van de twintigste eeuw: Sjostakovitsj, Schnittke, Kantsjeli. Lev was veeleisend, charismatisch en kleurrijk, maar ook een soort Oost-Europese dictator. Zijn intensiteit was niet voor iedereen weggelegd. We hebben toen wel de kern van onze klank gevormd, we leerden de diepte te zoeken, en dat ijzige Sjostakovitsj-geluid te maken.”

Lichte toets

Na tien jaar Markiz kwam Peter Oundjian, en werd er wat lucht in de gelederen geklopt. Candida Thompson, die onder Markiz in het orkest was gekomen, volgde Oundjian op en noemt Mostert heel belangrijk. “Candy is al twintig jaar concertmeester en artistiek leider en bracht een lichte toets mee, het romantische repertoire en uitdagende theatrale programma’s. Als goed getraind strijkorkest heb je geen dirigent nodig.”

Thompson werkt veel aan de klankhomogeniteit. Daar is cellist Maarten Mostert goed in, hij kan zich als een kameleon aanpassen. Maar hij is wel uit op energie. De dingen mogen zeker niet te slap klinken, dan verveelt hij zich. “Daarnaast voeg ik graag een beetje warmte en menselijkheid toe. En dat zit ook in het muziek maken zelf, het vak. Het moet vooral niet zakelijk worden.”

Energie in het orkest

Mostert was medeoprichter en artistiek coördinator van Sinfonietta, maar is in die vijfendertig jaar geen celloaanvoerder geweest. “Zo begon ik wel, maar al vrij snel wist ik: dit gaat niet werken. Tegen die spanning was ik niet bestand, mijn stok bibberde, mijn vibrato raakte verkrampt. Ik ben meer een teamspeler dan een solist. Heel soms vond ik dat jammer. Als eerste cellist of als concertmeester kun je je nog meer uitdrukken dan als tweede cellist. Maar mijn energie zit in het orkest, en die sfeer van vroeger is er nog steeds. We houden elkaar scherp, het gaat altijd over de muziek. De menselijke maat is bij Sinfonietta aanwezig: klein orkest, kleine organisatie.”

“In al die drukte, bij alles wat ik probeerde voor elkaar te krijgen, belde ik vaak met Anner Bijlsma, mijn celloleraar, mentor en vriend, overleden in 2019. Op momenten van zwakte kon hij altijd relativeren, een ironische opmerking maken of een aardige anekdote vertellen. Daar fleurde ik enorm van op. Het contact met hem heeft op mij een louterende werking gehad. Ik mis ’m nog altijd zeer.”

Tot het randje

“Natuurlijk vind ik het gek dat ik uit het orkest ga, maar er is nog zoveel meer. Ik doe allemaal dingen die ik heerlijk vind, op het conservatorium, bij de Cello Biënnale. Maar muziek maken is het allermooiste dat er bestaat, en ik hou erg van mensen. Als je dan samen op een podium zit en je mag heel prachtige dingen spelen, en tot het randje gaan met wat er muzikaal mogelijk is: gelukkiger kan ik niet zijn. Dat dit verdwijnt, daar ben ik nu niet zo mee bezig. De dagen zijn voor mij te kort, ik weet zeker dat ik me geen moment zal gaan vervelen.”

De ochtend na het interview pingelt er een ingesproken WhatsAppbericht binnen: Maarten Mostert. “Ik deed wel een beetje nonchalant gisteren, maar ik denk dat ik Sinfonietta vreselijk ga missen. Het is mijn orkest, het zijn mijn vrienden. Laat ik er niet stoerder over doen dan ik me eigenlijk voel. De klap komt natuurlijk over een paar maanden, als het nieuwe seizoen weer begint.”