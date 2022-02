Maar toen was er hoop, in de Op1-special over kanker

Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel leidden het gesprek vanuit de centrale hal van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Beeld MAX

Toen vorige week op wereldkankerdag – Lips had hem zelf even gemist – bekend werd dat er in 2021 meer kankerdiagnoses dan ooit waren, besloot men bij Op1: daar moeten we wat mee. Het werd een speciale uitzending over kanker vanuit het hol van de leeuw: het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Wonderlijk, dacht Lips, dat een plek waarvan het zó fijn is dat-ie bestaat, tegelijk zó afschuwelijk aan kan voelen. Want iedereen die er weleens naar binnen moest, kent de deken van angst, pijn en verdriet die er meteen over je heen valt.

Voor deze gelegenheid was in de centrale hal de Op1-set opgetuigd met Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel als gespreksleiders. Lips hoorde het ongelooflijke verhaal van Chimène van Oosterhout, die drie keer de diagnose kanker kreeg en zodoende iets kon zeggen over hoe men vooruitgegaan is in de kwaliteit van behandeling. Hij hoorde over het mentale aspect van kanker krijgen als twintiger of dertiger, en wat dat betekent voor levenstappen zoals kinderen krijgen of carrière maken. En daar was André van Duin, wiens partner Martin aan darmkanker overleed. Vervolgens kreeg hij het zelf ook.

Maar toen was er hoop. Eerst oncoloog Myriam Chalabi, die geweldige resultaten boekt met immuuntherapie. En tot slot onderzoeker René Bernards, die bekend werd met zijn uitspraak dat kanker binnen twintig jaar een chronische ziekte zou zijn, in plaats van een dodelijke. Die uitspraak deed hij in 2013. Of we op schema liggen, wil Groenhuijsen weten. Ja, denkt Bernards. Lang verhaal, over hyperactieve celdeling, paradoxale interventie en hoe we kankercellen helemaal naar de gallemiezen gaan helpen. Lips wil het geloven.

