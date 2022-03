Maandag landelijke actiedag Oekraïne: ‘Geeft een kick met z’n allen een steentje bij te dragen’

Presentatrice Sophie Hilbrand stelt een vraag aan oud-SP-leider Emile Roemer tijdens de live-themauitzending voor Pakistan in 2010. Beeld ANP / ANP

Londen, afgelopen maandag. Karin de Groot zit bij de reguliere bespreking van productiebedrijf ITV in de Britse hoofdstad als ze een appje binnen ziet komen van Inge van de Weerd, uitvoerend producent van de NOS. Ze wil een grote televisieactie op touw zetten voor Oekraïne. ‘Willen jullie die produceren?’

Karin de Groot, managing director van productiebedrijf ITV Studios Netherlands (Het Perfecte Plaatje, Oogappels, Married at First Sight) reageert: ‘Geef me even tien minuten.’ “Ik heb,” zegt ze vier dagen later, “onmiddellijk contact gezocht met het kantoor. Daarbij was niet de vraag óf we het gingen doen, maar hoe we het gingen doen.”

De Groot neemt de volgende dag het eerste vliegtuig naar Nederland en zit dinsdagochtend om elf uur in een vergadering met vertegenwoordigers van de NPO, Talpa, RTL, de NOS en TVBV, het productiebedrijf van Jeroen Pauw dat eveneens meewerkt.

Noodsituatie

Het initiatief is gekomen van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), beter bekend als Giro555. Zij zijn maandagmorgen bijeengekomen om de eventuele inzamelingsactie te bespreken. “We hebben daarbij vier criteria,” stelt actievoorzitter Kees Zevenbergen. “Is er sprake van een grote noodsituatie? Kunnen wij daar dan iets aan doen dus hebben we kennis, netwerken en toegang. Ten derde: is er geefbereidheid in Nederland en daaraan gekoppeld: is er media-aandacht voor deze ramp? Eigenlijk waren we er snel uit. Het gaat hier om miljoenen vluchtelingen. Niets doen is geen optie.”

Het initiatief wordt opgepakt door de NOS die de partijen bijeen brengt. Een enorme operatie, erkent Remco van Westerloo, netmanager bij de NPO. “Het vereist veel coördinatie, omdat er veel verschillende organisaties bij betrokken zijn en je een televisieavond moet inruimen. Het mooie: zo’n actie haalt bij iedereen het beste naar boven. We (lees: NPO, RTL en Talpa) zijn normaal gesproken regelmatig met elkaar in een sportieve strijd verwikkeld, maar bij dit soort gelegenheden wordt daar heel gemakkelijk overheen gestapt voor het grotere geheel,” aldus Van Westerloo, die ook kritische vragen stelt aan Giro555. “De overheid gaat straks miljarden steken in de opvang voor vluchtelingen. Welke toegevoegde waarde hebben wij? Het antwoord was overtuigend.”

Het antwoord van Zevenbergen: “Directe hulp aan vluchtelingen. We kunnen meteen iets doen met het geld.”

Studio 22

Vliegensvlug wordt alles en iedereen bij elkaar getrommeld. BN’ers, van verschillende omroepen en zenders, ze staan zij aan zij. Plaats van handeling is Studio 22 waar deze week net de laatste aflevering van Beat The Champions was opgenomen. “Het decor wordt voor een groot deel weggehaald, maar sommige elementen kunnen we goed gebruiken. Het blijft een televisie-uitzending,” aldus De Groot.

De uitzending in een notendop: Chantal Janzen presenteert de liveavond. In de studio kan ze pendelen tussen een tafel waar Eva Jinek en Jeroen Pauw gasten ontvangen, een ruimte waar artiesten optreden, een liveband en een tribune met publiek. Daar praat presentator Rob Kemps met mensen over hun acties voor Oekraïne vertellen. De Groot: “Artiesten komen in verschillende samenstellingen en zingen nummers speciaal voor deze avond. Ze zijn nu druk bezig met de arrangementen.”

Verschillende artiesten hebben hun medewerking toegezegd: een gezelschap van The Streamer, zoals Diggy Dex, Guus Meeuwis, Typhoon, Frank Lammers en Emma Heesters. Trijntje Oosterhuis gaat een duet vormen met Dwight Dissels.

Tevens schakelt Chantal Janzen met het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid waar Bekende Nederlanders telefoontjes van kijkers aannemen. De presentatie daar is in handen van Dionne Stax en Britt Dekker. Daarnaast is er een verbinding met Wendy van Dijk die op reportage in het land is. Net als Remco van Westerloo treft Karin de Groot deze week ook veel bevlogenheid bij alle medewerkers. “Je merkt dat mensen vleugels krijgen. De bereidheid om te knallen groot. Het geeft een kick om met z’n allen een steentje te kunnen bijdragen.”

Beeld en Geluid

Behalve op televisie staat ook de radioprogrammering maandag in het teken van Oekraïne. Van zes uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds wordt vanuit Beeld en Geluid actie gevoerd op publieke en commerciële radiostations onder de verzamelnaam Radio555, een samenwerking tussen NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime. Oekraïne bracht zelfs de eerder gebrouilleerde radio-dj’s Mattie Valk en Wietze de Jager weer bij elkaar. “Het gaat op dit moment niet om ons, maar om het goede doel. Daar doen we het voor. We laten hiermee zien dat we een eenheid vormen en dit met z’n allen doen,” stelt De Jager.

Kees Zevenbergen is zeer verheugd over de televisie-uitzending: “Soms is het een beetje sleuren, maar we kregen van alle partijen eigenlijk meteen de handen op elkaar. Vergis je niet: zo’n televisie-uitzending levert vaak de helft meer op dan van een normale actie. En je bundelt het gevoel van saamhorigheid,” aldus de actievoorzitter van Giro555 die met de hulpinstanties ook een belangrijke bijdrage levert. “We leveren verhalen van mensen, beelden die laten daar gebeurt. De vluchtelingen langs wegen. Die behoefte hebben aan eten, onderdak, transport, medicijnen. We zien mobiele zorgcentra, mensen in schuilkelders. Met zo’n tv-uitzending laat je meteen zien wat er met dit geld gebeurt.”

De tekst gaat verder na de grafiek met een overzicht van de acties van Giro555.

Een greep uit eerdere acties op radio en tv, gerangschikt naar hoogte donaties 2004 - Azië 208.300.000 euro

De verwoestende tsunami op 26 december 2004 kost 230.000 mensen in Azië het leven. Nederland komt massaal in actie. Het live-programma Nationale actie voor Azië wordt op 6 januari 2005 gelijktijdig uitgezonden op Nederland 2, RTL4 en SBS6, een tv-vervolg op de radio-actie Radio 555. Nederlanders geven massaal: ruim 208 miljoen euro. 2010 - Haiti 111.000.000 euro

Haïti wordt op 12 januari 2010 getroffen door de zwaarste aardbeving ooit. Er vallen 220.000 doden en 300.000 mensen raakten gewond. Mede door de aandacht op radio en televisie leverde de nationale inzamelingsactie 111 miljoen euro op. 1999 - Kosovo 52.000.000 euro

Het televisieprogramma Help Vluchtelingen Kosovo op NPO 2, RTL4 en SBS6 met onder anderen cabaretier Youp van ’t Hek, Marco Borsato en Paul de Leeuw levert voor de vluchtelingen van Kosovo 52 miljoen euro op. 2005 - Pakistan 39.800.000 euro

Op 8 oktober 2005 wordt Pakistan getroffen door een ernstige aardbeving. Er vallen 80.000 doden. Op radio en in verschillende tv-programma wordt aandacht geschonken aan de ramp. 2013 - Filipijnen 36.302.770 euro

Op 8 november 2013 raast een verwoestende tyfoon over de Filipijnen die het leven eist van duizenden mensen. De publieke omroep, RTL en SBS slaan de handen ineen voor televisieacties in diverse programma’s.

Samen in actie voor Oekraïne wordt maandag van 20.30 uur tot 23.00 uur uitgezonden op NPO 1, RTL 4 en SBS 6