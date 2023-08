Maakte Jaimie Vaes in Playboy een feministisch statement?

Realityster Jaimie Vaes ging deze maand uit de kleren voor Playboy. Beeld ANP / ANP

Laatst was ik een heerlijk potje aan het mansplainen over de freethenipplebeweging, toen mijn vrouwelijk gehoor mij in niet mis te verstane oogopslagen duidelijk maakte dat ik mijn bek moest houden. Dus dat het spekglad ijs is om als witte cis-gender heteroman van middelbare leeftijd het hedendaagse feminisme te duiden is mij inmiddels duidelijk. Maar goed, publish and be damned.

Deze week stond er voor het eerst in tien jaar weer een BN’er in de Playboy. Jaimie Vaes, influencer, real-life soapie en ex van rapper-met-losse-handjes Lil’ Kleine, ging uit de kleren voor het blad, waarvan mij eerlijk gezegd was ontgaan dat het nog bestond. Artistieke foto’s zijn het, maar voor wie Vaes volgt op Instagram, hadden ze weinig nieuwswaarde.

Vaes was trots op het resultaat. Ze had er speciaal nieuwe borsten voor aangeschaft, de vorige waren 12 jaar oud. ‘Sindsdien heb ik borstvoeding gegeven, een actief seksleven gehad en véél gedanst, dus die meiden hadden wel wat meegemaakt. Ik had behoefte aan een nieuw stel, even alle oude energie eruit.’

Zeitgeistduiding

In de Playboy staan was iets dat Vaes haar hele leven al had willen doen, geld had absoluut geen rol gespeeld. De tijd dat BN’ers voor dit soort shoots een ton kregen was volgens haar sowieso ‘passé’. Nog meer zeitgeistanalyse: ‘Ik vind naakt niet iets dat we in deze tijd verborgen hoeven te houden.’

Was dit nou een voorbeeld van lippenstiftfeminisme of zagen we hier het patriarchaat in full swing? Lippenstift- of stilettofeminisme houdt kort gezegd in dat vrouwen hun seksuele aantrekkingskracht inzetten om hun positie te versterken. Daar zijn inmiddels ontelbare kritische essay’s over geschreven (zelden zonder Beyoncé te noemen) – want onderwerpen vrouwen zich zo niet toch aan neoliberale en door mannen opgelegde normen?

Symbolen krijgen door de jaren een andere betekenis. Lange tijd stond de Playboy voor klasse en stijl, en was naakt poseren voor vrouwen ‘een eer’. Toen bleek grootafnemer van kamerjassen en Viagra Hugh Hefner een ordinaire pooier, en was het snel gedaan met dat glamourimago. Maar kennelijk is de Playboy nu weer bon-ton: Vaes noemde het ‘een iconisch blad’.

Barbie en Lizzo

Deze week zag ik, eindelijk, Barbie. Ooit verguisd wegens het promoten van een onrealistisch schoonheidsideaal, maar door deze film weer een feministisch rolmodel, dat meisjes leert dat ze alles kunnen worden wat ze willen. En tot voor kort was zangeres Lizzo hét uithangbord voor de bodypositivitybeweging, nu blijkt dat ze haar danseressen eerst dwong om in de Bananenbar bananen te eten die in allerlei lichaamsgaten hadden gezeten, om ze daarna uit te schelden omdat ze dik werden.

Verwarrende tijden om de staat van het feminisme te duiden, en misschien dus inderdaad wel beter als ik er mijn bek over houd.

Over de auteur: Roelf Jan Duin schrijft sinds 2014 voor Het Parool, eerst voornamelijk over politiek, nu over maatschappelijke thema’s en populaire cultuur. In zijn rubriek Sterrenstof ontleedt hij wekelijks het medialandschap.