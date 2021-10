Actie

Maak kans op 2 kaartjes voor de openingsfilm van Paff: I Am Zlatan

Parool Film Fest is terug: de vijfde editie van Paff vindt plaats van 28 t/m 31 oktober, met Het Ketelhuis als hoofdlocatie. Het filmfestival opent met de Nederlandse première van I Am Zlatan. De kaartverkoop is inmiddels gestart, maak hier kans op kaarten voor de openingsfilm.