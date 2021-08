Maaike Schoon nieuwe presentator Buitenhof

Maaike Schoon. Beeld Merlijn Doomernik

‘Buitenhof is al sinds 2015 mijn favoriete programma om te maken. Een journalistiek instituut, waar je bij uitstek de diepte in kan. Ik vind het een enorme eer dat ik daar nu als presentator aan mag bijdragen,’ aldus Schoon in een persbericht.

Schoon begon haar journalistieke carrière bij Het Parool en werkte daarna onder meer voor Opzij en Vrij Nederland. In 2015 ging ze aan de slag als senior redacteur bij Buitenhof. Ook was ze hoofd research voor de docuserie De Waarde van de aarde, dat werd gepresenteerd door Twan Huys, samen met Pieter Jan Hagens, nu haar collega-presentator bij Buitenhof.

De afleveringen worden afwisselend gepresenteerd door het drietal.