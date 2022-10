Maaike Rikhof (25) cureerde De nieuwe vrouw in Singer Laren: ‘Ik vind het leuk dat ik niet per se voor eigen parochie predik’

Maaike Rikhof in het Singer Laren museum. Beeld Daphne Lucker

De 25-jarige Rikhof heeft de tentoonstelling De Nieuwe Vrouw gecureerd in het Singer, die sinds vorige maand tot en met begin januari te zien is. Daarin toont ze in zes zalen de vrouwenemancipatie in de Nederlandse beeldende kunst vanaf het eind van de 19e eeuw, in verschillende facetten van het leven: werk, studie, bewegingsvrijheid, en uiteraard ook: de kunst.

Slechts drie maanden voor de opening van de tentoonstelling rondde Rikhof haar conservatorenopleiding aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit af.

Waarom ben jij de aangewezen persoon om deze tentoonstelling te maken?

“Ik kan mijn twee grootste passies op deze manier combineren: gendergeschiedenis, en kunst rond 1900. Sociale omwentelingen zoals in die tijd fascineren mij. Die periode heeft het fundament gelegd voor onze moderne samenleving, juist als het gaat om hoe we naar gender kijken. Denk aan het vrouwenkiesrecht, of het feit dat vrouwen een betaalde baan konden uitoefenen.”

“Men sprak rond 1900 over ‘de nieuwe vrouw’ als iets negatiefs: zij werd afgebeeld als een rokend manwijf, haar losvallende korsetloze jurken werden ‘hobbezakken’ genoemd, en ze was onderwerp van spotprenten. Dat wilde ik ook expliciet vertellen in de tentoonstelling, zoals in de zaalteksten. Wie door de tentoonstelling loopt, komt een affiche uit het eind van de jaren 1890 tegen van een fietsende vrouw die wordt uitgezwaaid door haar kinderen. Als je dat ziet, denk je misschien: leuk. Maar weet je wat dat betekent, gegeven het feit dat toentertijd gedacht werd dat vrouwen onvruchtbaar werden zodra ze gingen fietsen?”

Veronderstel je met de tentoonstelling dat vrouwenemancipatie voltooid is?

“Zeker niet. De expositie laat zien dat de geschiedenis niet lineair verloopt. Het is geen toeval dat de wereld er nu uitziet zoals zij is. Nog steeds wordt er van vrouwen verwacht dat zij handelen vanuit een zogenaamde natuurlijk aangeboren zorgzame rol. Wat mij fascineert, is dat vrouwen die in het onderwijs en voor de overheid werkten tot 1957 automatisch ontslagen werden zodra ze trouwden. Eveneens werden ze vanaf dat jaar pas handelingsbekwaam, door toedoen van Kamerlid Corry Tendeloo. Wat weinig mensen overigens weten, is dat die beperkende wetten pas in de crisisjaren zijn ingevoerd, na de beurskrach van 1929, om de concurrentie voor mannen op de arbeidsmarkt te verkleinen.”

In de tentoonstelling verwerk je ook hedendaagse portretten van vrouwen van kleur. Hoe is het om die tentoonstelling in Laren te tonen?

“Ik vind het leuk dat ik niet per se voor eigen parochie predik. Ideeën die voor mij wellicht als onderdeel van de Amsterdamse ‘havermelkelite’ vanzelfsprekend zijn, ontleed ik en leg ik uit. Een voorbeeld is dat ik het woord ‘intersectionaliteit’ heb vermeden, omdat mensen die de term niet kennen dan toch snel afhaken, of omdat de term aversie oproept. Dat betekent niet dat ik die term niet voorsta, maar ik heb in de catalogus over Gloria Wekker dan bijvoorbeeld opgeschreven: zij is een persoon die de gecombineerde strijd voert om vrouw én zwart te zijn.”

Hoe was het om als 25-jarige rond te lopen in een gevestigd museum?

“Ik heb veel vrijheid gekregen. Bij overige exposities in het Singer worden kunstwerken vooral toegelicht op vorm en kleur. Deze expositie is duidelijk cultuurhistorisch. Ook was het bijzonder om voor het eerst alle stappen van het maken van een tentoonstelling mee te maken. Dat je voor het uitkiezen van bruiklenen in riante penthouses van privéverzamelaars komt, maar ook in stoffige depots, waarvan je je afvraagt: is hier in de afgelopen jaren wel iemand geweest?”

Wat kan de man meenemen uit jouw tentoonstelling?

“Niets wezenlijk anders dan andere bezoekers. Veel historische kunst is weliswaar door mannen gemaakt, voor mannelijke kunstkopers en -bezoekers. Je ziet de mannelijke blik bijvoorbeeld terug in het portret van de Surinaams-Nederlandse Tonia Stieltjes door Jan Sluijters, waarin hij haar als zijn geëxotiseerde, favoriete muze afbeeldt. Het ging hem niet per se om wat zij deed in het leven, zoals strijden voor betere arbeidsvoorwaarden voor dienstbodes, die allemaal vrouw waren. Maar naast dat portret hangt een groepsportret door Marinus van Raalte, dat vrouwen van de Vereniging van Vrouwenkiesrecht afbeeldt in aanloop naar een demonstratie. Dat is op zó een andere manier gedaan, terwijl dat ook door een man is gemaakt.”

Je hebt een aantal ambassadeurs verzameld rondom de tentoonstelling, zoals Hedy d’Ancona. Hoe was de omgang met haar?

“Ik ben tweemaal bij Hedy thuis geweest, we hebben beide keren urenlang gepraat over de tentoonstelling. Ik heb haar alle werken getoond. En ik merkte dat zij een levend historisch document is: ik toonde haar foto’s van Eva Besnyö, van een ‘Baas in eigen buik’-demonstratie. Hedy vertelde meteen over hoe ze Eva kende en was zelf op die demonstratie geweest.”

Wat doet het met je als Hedy d’Ancona je bij de opening ‘een groot talent’ noemt?

(stilte) “Ja, dat is fucking sick. Een grote eer om te horen. Daar was ik door overvallen.”

cv Maaike Rikhof (1997) 2022 behaalt masterdiploma conservatorenopleiding aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam

2021-2022 gastconservator in Singer Laren

2020-2021 conservator in opleiding bij het Rijksmuseum

2019 behaalt bachelordiploma kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Edinburgh

2017-2020 onderzoeksassistent bij het Van Gogh Museum

2015 behaalt gymnasiumdiploma aan het Ashram College in Alphen aan den Rijn