M. Lucky wil ‘het goede’ doen via haar debuutalbum: ‘Soms voel ik me schuldig over mijn gelukspositie’

Op het debuutalbum Gentlewoman van de Amsterdamse M. Lucky (31) staan niet alleen maar liefdesliedjes. Met haar poëtische indiepop onderzoekt ze hoe ze als bevoorrechte millennial ‘het goede’ kan doen. ‘Soms voel ik me schuldig.’

In de aanloop naar de verschijning van haar debuutalbum Gentlewoman plakte M. Lucky (Marcia Savelkoul) eigenhandig promotieposters door de stad. De verse platen voor de verkoop bracht ze zelf op de fiets naar platenzaak Concerto in de Utrechtsestraat. “Het voelt echt als een meisjesdroom die uitkomt.”

Haar artiestennaam verwijst naar de bevoorrechte positie die ze als Nederlandse millennial heeft. In haar muziek, poëtische indiepop met een onheilspellend randje, onderzoekt ze haar privileges en het ongemak dat daarbij komt kijken. “Ik ben geboren als witte vrouw en krijg veel kansen. Tegelijk ben ik me bewust van wat er speelt in de wereld, en dat een goed leven niet vanzelfsprekend is. Soms voel ik me schuldig over die gelukspositie.”

Anderen vooruithelpen

Als vrouw ervaart ze ook ongelijkwaardigheid, die ze in haar debuutalbum aankaart. “De titel speelt hiermee; de term gentleman heeft iets heel zachts. Ik vind het gek dat daar geen vrouwelijke of genderneutrale vorm voor is.” In het liedje Gentlewoman is M. Lucky op zoek naar hoe ze ‘het goede’ kan doen.

“Intussen besef ik dat het geen zin heeft om je schuldig te voelen over je bevoorrechte positie, daar heeft niemand wat aan. Het gaat meer over je bewust worden van je privileges en ze gebruiken op een manier die anderen ook vooruithelpt.”

Toch is de muziek van M. Lucky niet belerend. Ze richt zich op maatschappelijke thema’s op een dichterlijke en humoristische manier. In het liedje So We Invented A Lord komt op een satirische manier overconsumptiegedrag naar voren. “Ik schrijf de liedjes in principe voor mezelf, maar het is een leuke bijkomstigheid als luisteraars iets met de boodschap doen.”

Liefdesliedjes

M. Lucky schrijft van jongs af aan over maatschappelijke thema’s. “Ik dacht altijd: als ik mijn stem gebruik, kan het beter over belangrijke zaken gaan.” Op haar album staan ook een paar liefdesliedjes. “Liefde blijft groots: het kan ontzettend fijn, maar ook verscheurend zijn. Het is moeilijk daarvan weg te blijven. Soms denk ik tijdens het schrijven: gaat dit nou weer over die ene ex? Dan wil het er blijkbaar toch uit.”

M. Lucky noemt het album een zoektocht, zowel muzikaal als in thematiek. “Ik zong eerst hardrocknummers en schreeuwde om boven de drum uit te komen. Voor dit album gebruikte ik zachtere instrumenten, waardoor ik een andere kant van mijn stem heb ontdekt.” Ook de zoektocht naar het worden van een goed mens heeft ze met dit album nog niet afgesloten. “Maar ik heb hiermee wel meer rust gevonden in het ‘lucky’ zijn.”

Gentlewoman is sinds 9/12 te beluisteren op alle streamingdiensten. Op 14/12 presenteert M. Lucky het album in Cinetol.