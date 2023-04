Luuk Ransijn wint AKF Sonneveldprijs dankzij ‘aanstekelijke bravoure’

Ransijns programma ‘Vacht’ gaat over de maatschappelijke druk die jongeren voelen om altijd en overal te presteren. Beeld Jaap Reedijk/AKF

Zelfs in de supermarkt heeft Ransijn het gevoel dat hij examen moet doen. Wat zal de caissière wel niet denken als hij wit brood op de band legt? Of, erger nog, een blikje tonijn? Liever beperkt hij zich tot boodschappen waar geen randje aan zit. Zoals boter. En sinaasappelsap in een glazen fles.

Ransijns programma Vacht gaat over de maatschappelijke druk die jongeren voelen om altijd en overal te presteren. Rode lijn is zijn rijexamen, afgenomen door een machoman die in alles zijn tegenpool blijkt. Iemand die nooit aan zichzelf twijfelt en al helemaal niet wakker ligt van het oordeel van anderen.

‘Vanaf zijn opkomst weet Luuk het publiek voor zich in te nemen met een guitige blik, pretogen en een aanstekelijke bravoure,’ aldus de jury, die ook zijn stem en ‘sterk ontwikkelde ritmiek en dynamiek’ roemde.

Ransijn is inderdaad een zeer soepele en muzikaal begaafde performer. Tegelijkertijd mist hij, net als zijn boodschappen, nog wel een randje. De jonge cabaretier kleurde inhoudelijk voorzichtig binnen de lijntjes en wist nergens echt te verrassen.

Cruyffiaanse oneliners

De zaal was, net als deze recensent, meer gecharmeerd van Myrte Siebinga, die de publieksprijs won. Haar thematiek schuurt tegen die van Ransijn aan, maar de vorm is spannender. Ze kwam op als een welbespraakte zevenjarige, die haar docente bekritiseert om de lesstof. Waarom moet je op de basisschool wel rijtjes stampen, maar leert niemand je het verschil tussen rouw en depressie? Of hoe je je moet gedragen op familiefeestjes?

Ook Siebinga’s voorstelling Nu voor het echie is een aanklacht tegen de prestatiemaatschappij, die iedereen langs een rigide meetlat legt. Door een accent in een paar zinnen af te bouwen schakelt ze soepel tussen personages en haar eigen leven, waarin eenzaamheid en verlies een belangrijke rol spelen. Het grote contrast tussen de verschillende scènes is erg fijn. Wat het ene moment lollige zelfspot lijkt, is het volgende bittere ernst.

‘Myrte is een geboren performer met een uitstekende timing,’ oordeelde de jury, die ook haar ‘mooie directe liedteksten’ roemde. Siebinga heeft sowieso een heerlijk taalgevoel. De afsluitende sketch, waarin ze de woke uitsmijter van een nachtclub speelde, zat inderdaad vol ‘Cruyffiaanse oneliners’, zoals de jury het stelde.

Mini & Maxi

Het duo Niek & Guy, dat de AKF Shaffy Cheque mee naar huis nam, is van een heel andere orde. Ze kregen deze aanmoedigingsprijs voor hun programma Es Rever, een fijne kruising tussen kleinkunst en goochelarij. Eén van de hoogtepunten was zonder meer hun geüpdate versie van ‘De Jas’, een sketch waarmee Mini & Maxi ooit furore maakten. Beide heren steken één arm in een jas, waardoor ze samen een derde ‘persoon’ vormen die allerlei trucs uitvoert. Verbluffend goed.

Niek Takens en Guyllaume Wibowo werden gecoacht door de inmiddels overleden goochelaar Ger Coppens en werkten samen met The Ashton Brothers. Dat was duidelijk te zien aan de poëtische, theatrale omlijsting waarin beelden veel belangrijker zijn dan woorden.

‘Wat Niek en Guy samen voor elkaar krijgen is tegelijk technisch hoogstaand, ontroerend, grappig en bij vlagen virtuoos,’ schreef de jury, die wel terecht opmerkte dat de kracht van hun beeldtaal nog verder ontwikkeld kan worden. Vooral in de wisselingen tussen verschillende scènes zag je de heren soms iets te hard werken.

Het was een finale waar je als festival voor tekent, met een hoog gemiddeld niveau. Er zat geen absolute uitblinker tussen, zoals Valentina Tóth vorig jaar, maar die staan ook maar heel af en toe op.