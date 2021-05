Luisteren met rode oortjes: de erotische podcast is populair (onder vrouwen)

Beeld Getty Images

“Na biertje vier trok ze me aan mijn shirt naar zich toe,” zegt een zwoele mannenstem. “Drukte haar mooie, volle lippen op de mijne. Eerst onderzoekend, en daarna bijna woest. (...) Voordat ik mijn fiets pakte, drukte ik haar nog even tegen de zijkant van de kroeg aan, mijn handen om haar heupen, haar onderlichaam tegen dat van mij.” Een opgewonden vrouwenstem: “Ahh, fack, Tim. Ik heb hier zo vaak aan gedacht.”

U las zojuist een korte passage uit een ‘sexy luisterverhaal’ van platform Rouze. Op de website staan tal van dit soort erotische verhalen. Plagerig en romantisch van toon, maar ook vaak direct en expliciet. De ene keer draait het meer om aantrekken en afstoten, de andere keer wordt toegewerkt naar een erotische seksscène. Onder elk verhaal staan vlammetjes (twee tot vijf) die aangeven hoe ‘heet’ het fragment is.

Zelf opnemen

Het aanbod erotische podcasts wordt groter. Dat begon een aantal jaar geleden in Amerika met de app Dipsea, waarop je naar auditieve pornografie kunt luisteren. Op de website TryQuinn.com staan allerlei erotische verhalen die zijn geschreven en opgenomen door amateurs. Dan is er nog de Tumblrpagina Audiogasm voor audiofragmenten van mensen tijdens de seks. En op Gone Wild Audio Thread op Reddit staan zelfopgenomen geile verhalen. De groep heeft 400.000 leden.

In Nederland was vrouwentijdschrift Viva een van de eerste die begon met het opnemen van een erotische podcast, in de zomer van 2019. Rond dezelfde tijd begon ook onlineplatform LotteLust met erotische luisterverhalen, als aanvulling op hun visuele porna. Verder is er nog Rode Oortjes op 3FM, dat elke vrijdag een erotisch verhaal laat voorlezen door een bekende Nederlander, zijn er twaalf afleveringen van Seks in tijden van corona te beluisteren via Spotify en lanceerde EasyToys, bekend van hun seksspeeltjes en lingerie, een erotische podcast. Kortom: aan keuze geen gebrek.

De Vlaamse seksuoloog en relatietherapeut Kaat Bollen verbaast zich niet over de toenemende populariteit van de erotische podcast. Ze zegt dat er tegenwoordig veel meer ruimte is voor vrouwelijke seksualiteit. Volgens haar hebben er twee revoluties op dat gebied plaatsgevonden. De introductie van de pil, ruim een halve eeuw geleden, waardoor vrouwen niet alleen meer seks mochten hebben om zich voort te planten, maar ook omdat ze het lekker vonden. En meer recentelijk de revolutie die is ontstaan na het succes van Fifty shades of grey, waarna vrouwen ook echt seksuele wezens mochten zijn, met eigen verlangens, begeerten en fantasieën, aldus Bollen. “Vanaf dat moment is er ook meer porna, vrouwvriendelijke porno, gemaakt. Een erotische podcast sluit daar goed bij aan.”

Veruit de meeste van die podcasts zijn gemaakt voor vrouwen. Toch is het een misverstand om te denken dat vrouwen meer opgewonden worden van geluid dan van beeld, zegt Bollen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat erotisch beeld het beste werkt voor zowel mannen als vrouwen. Groot verschil is alleen dat mannen daar lichamelijk en mentaal opgewonden van worden en vrouwen vaak alleen lichamelijk. “Dat komt omdat klassieke porno vaak erg vrouwonvriendelijk is. Er is bijvoorbeeld een machtsverschil, of er wordt denigrerend gedaan naar de vrouwen toe. Het lichaam van de vrouw reageert, want het is erotisch, maar het hoofd doet vaak niet mee. Een erotische podcast is minder direct. Dat vergroot de kans om de mentale opwinding te prikkelen.”

Fantaseren

Het voordeel van luisteren naar erotische verhalen is dat je kunt fantaseren over hoe de personages eruitzien, of je jezelf onderwerp van het verhaal kunt maken. Volgens Eva de Visser, oprichter van platform Rouze, kunnen vrouwen bij het kijken naar porno worden afgeleid door een lelijke omgeving, rare piemel of een paar nepborsten waarvan je de littekens nog ziet. “Bij audio heb je daar geen last van. Het speelt in je hoofd. Die fantasie is heel belangrijk om tot die seksuele kant van jezelf te komen.”

De verhalen op Rouze, en op andere websites, zijn daarnaast meer verhalend en worden meestal verteld vanuit het vrouwelijke perspectief. Volgens De Visser werkt dat beter voor de meeste vrouwen. “Er is een verhaallijn nodig als je je wilt verplaatsen in een personage. Die aanloop en opbouw vinden veel vrouwen fijn. Mannen hebben dat gemiddeld minder nodig. Die vinden de seksscène vaak het leukst.”

Al moet daar wel een kanttekening bij worden gemaakt, volgens Bollen. Want niet alle vrouwen zijn hetzelfde. “We weten dat de verschillen tussen mannen onderling en vrouwen onderling veel groter zijn dan de verschillen tussen man en vrouw. Er zijn genoeg vrouwen die mentaal wél opgewonden raken van gewone porno. Of mannen die porno te denigrerend en direct vinden, en liever een erotische podcast luisteren.”

Feministisch

Hoewel Rouze zich richt op vrouwen en feministisch en emanciperend is ingestoken, betekent dat niet dat er alleen maar ‘feministische’ verhalen te beluisteren zijn met sterke vrouwen die nooit onderdanig zijn. “We hebben ook bouquetreeksachtige fantasieën. Dat is het leuke van fictie. In de echte wereld zou je je misschien nooit zo onderdanig opstellen, maar in je fantasie kan het je opwinden.”

Een belangrijk voordeel van de erotische podcast is daarnaast dat het fantastisch is om samen met je partner naar te luisteren, zegt Bollen. “Wanneer je naar een filmpje kijkt, kun je intussen moeilijk iets met elkaar doen. Tijdens een podcast kun je makkelijker vrijen.”