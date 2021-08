Luister hoe het begon: ZZ Top’s First Album

Vijftig jaar geleden namen drie Texanen, voorzien van geen of van wat voorzichtige gezichtsbeharing, tien in blues gedrenkte nummers op in de Robin Hood Studios in Tyler, Texas. Aangestuurd door een vierde Texaan, genaamd Bill Ham, producer en manager, kwam zo de plaat ZZ Top’s First Album in de wereld. Met de titel wilden ze duidelijk maken dat ze serieus genomen wensten te worden en dat nog meer albums zouden volgen, zei gitarist en zanger Billy Gibbons in interviews. Ze hielden woord. Samen met bassist en zanger Dusty Hill, die vorige week dinsdag op zijn 72ste overleed, en met drummer Frank Beard, nam hij tussen 1971 en 2012 vijftien platen op, greatest-hits-varianten niet meegerekend. ZZ Top zou uitgroeien tot een van de succesvolste en zowel wat sound als uiterlijk betreft herkenbaarste powertrio’s in de geschiedenis van de popmuziek, vooral toen Gibbons en Hill enorme baarden lieten staan en Frank Beard zich bleef scheren.

ZZ Top's First Album uit 1971

Het overlijden van Hill betekent niet het einde van ZZ Top, liet Gibbons weten. Hill gaf zijn zegen aan zijn gitaartechnicus Elwood Francis. Die zal waarschijnlijk meespelen op album nummer zestien, die al goeddeels in de studio is vastgelegd.

Terug in de tijd Gibbons ontleende de naam ZZ Top aan affiches die hij her en der zag hangen, met aankondigingen van acts als BB King en ZZ Hill. Even werd de naam ZZ King overwogen, maar aangezien dat teveel op BB King leek, werd het uiteindelijk ZZ Top.

De band baarde opzien in het clubcircuit met een elementaire, opwindende vorm van bluesrock. Gibbons en Hill deelden de vocalen, zoals ook op ZZ Top’s First Album is te horen. Uiteindelijk kreeg de diepe, gruizige stem van Gibbons de voorkeur boven de dunnere, onvastere stem van Hill. Maar de grootste troef van ZZ Top was Gibbons doorleefde en rake spel op zijn Gibson Les Paul, met dat karakteristieke geluid en dat heerlijke, elegante vibrato. In het nummer Squank laat hij ook nog een ander kenmerk geluid horen. Door de snaren gelijktijdig met plectrum en duim aan te slaan ontstaan er zogeheten pinched harmonics, waardoor Gibbons de gitaar kleine gilletjes kon laten slaken. Een vingervlugge notenvreter is hij niet, maar juist door de noten ruimte te geven, en door ze perfect te timen, kon hij uitgroeien tot een absolute grootheid op zijn instrument. Luister voor puur genot vanaf 1’30’’ bijvoorbeeld naar het nummer Goin’ Down To Mexico.

Hoogste notering Het eerste album deed niets op de hitlijsten en ook de enige single van het debuutalbum, (Somebody Else Been) Shaking Your Tree, haalden geen notering, ook niet in de VS.

Waarom nu herbeluisteren? Om te horen hoe het allemaal begon met ZZ Top, die vrijwel alles live in de studio opnamen en hoogstens later nog een gitaartje toevoegden. Pas op het hitalbum Eliminator gingen ze ook drumcomputers gebruiken, die tot de grootste hits van hun carrière leidden (Gimme All Your Lovin’ en Sharp Dressed Man).

Verder luisteren? ZZ Top’s First Album is te vinden op Spotify, net als de overige veertien.