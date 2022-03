Ludovico Einaudi staat drie avonden achtereen in het Concertgebouw

Ludovico Einaudi tijdens een concert in Italië in 2021. Beeld ANP / SIPA USA

Vaak komt het niet voor dat een nog levende eigentijdse componist voldoende volk op de been weet te brengen om drie avonden achtereen de Grote Zaal van het Concertgebouw uit te verkopen. Toch is dit zeer waarschijnlijk wat er gaat gebeuren op 14, 15 en 16 november, als de Italiaanse succescomponist Ludovico Einaudi ter promotie van zijn album Underwater te gast zal zijn in Amsterdam.

Einaudi zal optreden met violist Federico Mecozzi (viool, altviool), Redi Hasa (cello) en Francesco Arcuri (slagwerk). Bij het Concertgebouw verwachten ze drie tot de laatste stoel uitverkochte avonden.

Underwater is Einaudi’s eerste solo pianoalbum in 21 jaar, sinds I Giorni (2001). De muziek ontstond tijdens de periodes van lockdown, toen de componist op zichzelf was aangewezen en de natuur introk voor inspiratie.

Neoklassiek

Het album verscheen in februari van dit jaar. De twaalf nummers in de karakteristiek ultrawelluidende ‘neoklassieke’ stijl zijn inmiddels op Spotify gemiddeld al meer dan een miljoen keer gestreamd, met uitschieters naar 12 miljoen – de nummers Luminous en Natural Light, die beide iets weghebben van slaapliedjes.

Einaudi’s weerstandsloze akkoordbrekingen en harmonieën spreken een groot publiek aan, dat de muziek als troostend ervaart. In de zaal wordt er vaak met gesloten ogen naar geluisterd. Opmerkelijk is ook dat Einaudi een publiek trekt dat jonger is dan gebruikelijk bij klassieke concerten, al zijn er overtuigend argumenten aan te voeren waarom je bij Einaudi beter van popmuziek zou kunnen spreken, die ver afstaat van wat de gemiddelde muziekliefhebber verstaat onder eigentijdse, of moderne muziek. Waarom Einaudi zoveel mensen aanspreekt en waarom muziek met meer dissonanten datzelfde publiek blijkt af te schrikken, is voer voor sociologen en cognitief-psychologen.

Einaudi, 66 jaar, werd opgeleid aan het conservatorium van Milaan. Daarna was hij een tijdlang de assistent van de grote Italiaanse modernist Luciano Berio. Ook volgde hij masterclasses bij Karlheinz Stockhausen. In de jaren tachtig begon hij zich steeds minder thuis te voelen in de wereld van het modernisme, waarna hij de steven wendde naar een eenvoudiger, tonale en modale klankwereld, waarmee hij zich van Berio vervreemdde, maar die wel tot gevolg had dat zijn werk buiten de modernistische kringen steeds meer bijval kreeg.

Zijn doorbraak kwam met de Franse filmhit Intouchables, waarvoor hij de soundtrack componeerde en die zijn naam bekend maakte bij een groot en breed publiek, dat zich sindsdien alleen maar verder heeft uitgebreid.