Lucky Luuk (4+) is heerlijk slapstickachtig en suggestief

Het trio van Meneer Monster is creatief, muzikaal en ook fijn in staat de meegebrachte ouders te vermaken. Beeld Bart Grietens

Cowboyhoeden, klappertjespistolen en zelfs echte leren cowboylaarzen: het publiek bij Lucky Luuk in het Amsterdamse Bostheater is passend uitgedost. Er wordt al gesmoesd over hondje Rataplan, paard Jolly Jumper en boevenbende De Daltons, en er wordt gehoopt op veel geschiet en spannende overvallen. Het is duidelijk dat stripheld Lucky Luke van de Belgische Morris bekend is onder een deel van de toeschouwers.

Het publiek is jong, want de voorstelling is vanaf 4 jaar. Toch zijn er ook broertjes en zusjes mee die nog een stukje jonger zijn. Dat is niet erg, al staat er voor aankomst wel een waarschuwing dat het eventueel eng kan zijn voor de kleinere kinderen.

Eng wordt het niet, al zijn er wel degelijk treinroven, schietpartijen en gevechten, maar bij jeugdtheatercollectief Meneer Monster – dat de beroemde strip Lucky Luke als inspiratie nam, maar verre van letterlijk interpreteerde – is al dat geweld heerlijk slapstickachtig en suggestief. De pistolen zijn van hout, het decor bestaat uit klapdeuren en palen en er wordt met dartpijltjes naar elkaar gegooid, maar allemaal uitermate in slow motion, zodat het vooral heel grappig is.

Schaduw op een motor

Het op het oog simpele decor heeft meer kolderieke verrassingen. We zijn nog maar nauwelijks op weg als een eenzame cowboy door de woestijn banjert, dorstig op zoek naar water, en er een waterput wordt geslagen. Hier ontstaat Water City, en meteen spuit er een straal water het houten podium uit, het publiek in. Dankbaar gieren de kleuters op de kleine tribune het uit.

Het trio van Meneer Monster is creatief, muzikaal en ook fijn in staat de meegebrachte ouders te vermaken. Een terugkerend konijntje wordt een target in een game, dat onvermoed door een jonge toeschouwer wordt neergeknald. Tot groot gejuich, maar het wordt vervolgens dramatisch door een doodgraver begraven. De schaduw van Luuk komt op een minimotor dwars door het bos aan scheuren, om vervolgens een hilarische act met Luuk op te voeren, bijna synchroon bewegend.

Overigens is Luuk verre van de spil in het verhaal. We zien vooral een saloon met kastelein – die verrassend goed kan goochelen –, een dametje met een koffer vol blinkende sieraden en een trio dat met een ver uitstekende kin opvallend veel op de Daltonbroertjes lijkt (al zijn het er maar drie). Luuk komt pas ‘helemaal aan het einde’ opdagen, zoals de personages keer op keer herhalen.

Niet alles zal bij het jongste deel van het publiek landen, maar de energie, slimme trucjes, geestige dansen en mooie a-capellacountrymuziek, aangevuld met een zelfspelende piano en slapstick, zijn genoeg voor krap een uur heerlijk theater in het bos.