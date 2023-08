Lucky Fonz III met onemanshow op de Parade:  ‘In plaats van te zingen, kan ik ook gewoon een gedicht opvoeren’

Otto Wichers, alias Lucky Fonz III, richt zich steeds meer op de podiumkunsten en schrijven. ‘Ik leid een dubbelleven.’ Beeld Koosje Koolbergen

Even buiten de stad, niet ver van een station, staat een jarendertighuisje aan een brede, groene laan. Vlak bij het eind ervan opent Otto ­Wichers, bekend als Lucky Fonz III, zijn voordeur.

Het halletje biedt toegang tot een ruime, lichte woonkamer met glas-in-loodramen. Tegen de muur staat een piano en boven de eettafel prijkt een felgekleurd schilderij van Peter Piek. Speciaal voor de gelegenheid heeft ­Wichers bij de buurtbakker citroen-merenguetaart gekocht.

Open-minded publiek

Na shows in 2020 en 2022 is dit de derde keer dat hij deelneemt aan het rondreizend theaterfestival; voor hem dé perfecte plek om verschillende aspecten van het artiestenbestaan te onderzoeken. “Het Paradepubliek is erg open-minded, je kunt er van alles uitproberen. Mensen die normaal niet komen kijken, kopen nu wel een kaartje.”

Wichers noemt het ‘goed’ dat de shows maar een half uurtje duren. “Op die manier kunnen bezoekers mij een kans geven. Ze hoeven niet meteen anderhalf uur naar het theater.’”

Wichers heeft zin in de Parade. Het wordt een klassieke onemanshow in de Nederlandse kleinkunsttraditie, waarin hij als Lucky Fonz III een groot scala aan technieken op het podium brengt. Van liedjes tot conference-elementen en komedie, met ruimte voor diepgang en de wat heftiger emoties.

Wichers maakt een rustige, tevreden indruk. Dat is wel eens anders geweest. “De afgelopen periode was ingrijpend met betrekking tot de grote dingen des levens. Je weet wel: liefde, werk, wonen. Maar nu, voor het eerst in drie jaar, bevind ik me in rustig vaarwater,” zegt hij glimlachend terwijl hij de taart aansnijdt.

“Vandaag heb ik alleen maar grotemensendingen gedaan: de tuinman gebeld en bedacht hoe ik mijn woning verder wil inrichten. Ik heb nu een fijne relatie en ben tot niets verplicht, behalve mijn werk goed doen.”

Dubbelleven

Hoewel hij zijn carrière begon als singer-songwriter, richt Wichers zich de laatste jaren steeds meer op de podiumkunsten en het schrijfproces als zodanig. “Ik leid tegenwoordig een dubbelleven. Aan de ene kant ben ik een cult-popzanger, maak ik albums en treed ik op in clubs en op festivals en aan de andere kant staat mijn werk als theaterartiest.”

Vanwege die tweeslachtigheid vindt Wichers de Parade een fijne plek om te spelen. “Het festival biedt mogelijkheid voor experiment.”

Het experiment tekent ook zijn werk. “Ik begin met schrijven en kijk waar ik uitkom. Na een tijd zie ik dat bepaalde thematiek zich ontsluit. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Dat merk ik ook met Lucky’s Schouwburg, waarin ik van alles uitprobeer dat ik later weer vormgeef in mijn voorstelling Moederland, waarmee ik vanaf maart door het land reis.”

Wichers schrijft veel in schriften en op bierviltjes, maar gebruikt ook voicememo’s, vooral als hij op de fiets zit. “Meestal rij ik dan de berm in. Als ik het dagen later terugluister, vraag ik me vaak af waar het over gaat.”

Teringzooi

Zo is ook Kwantumwetenschapper – het eerste nummer van zijn plaat Hemellichamen uit 2022 en volgens deze krant het hoogtepunt uit zijn oeuvre – tot stand gekomen. “Het lied is vrij complex, ook al bestaat het eindresultaat maar uit drie coupletten. Ik heb er zeventien moeten weggooien en heb er ontzettend lang aan gewerkt. Om die reden vond ik de Zomergasten-uitzending met cinematograaf Hoyte van Hoytema ook zo tof. Hij koos een fragment van regisseur Andrej Tarkovski waarin alles misging. Je kunt denken: dit is houtje-touwtje, mega kneuterig, maar ik vond het juist herkenbaar. Het maakproces is een teringzooi.”

Na zeventien jaar in de muziekwereld benadert Wichers elk nieuw album nog steeds als zijn debuut. “Ik denk dat elk goed liedje een bepaalde energie en verrassing in zich moet dragen.”

Zo leerde hij vorig jaar tijdens zijn Paradevoorstelling dat hij vanuit het personage van een dichter een gedicht kan voorgedragen. “Een mooi moment, want ik schonk al mijn energie puur aan de tekst. Tot mijn verrassing reageerde het publiek goed. Na afloop ontving ik e-mails met de vraag van wie het gedicht was. Nu, een jaar verder, weet ik dat ik niet hoef te acteren dat ik een dichter ben. In plaats van een lied te zingen, kan ik ook gewoon een gedicht opvoeren. In feite lijkt dat op zingen, maar dan zonder instrument.”

Vanaf woensdag staat Wichers als Lucky Fonz III gedurende vijf dagen drie keer per dag op de planken op de Parade met Lucky’s Schouwburg. Volgens Wichers wordt het een mengelmoes van nieuwe elementen en zeer waarschijnlijk ook een oude hit of meezinger. “Ik hou van een emotioneel rijkgeschakeerd programma. Ik wil in een half uur tijd een brede weerslag geven van mijn ervaring met menszijn.”

Lucky Fonz III: Lucky’s Schouwburg, van 23/8 t/m 27/8 op de Parade. Vanaf maart gaat Lucky Fonz III op theatertour met Moederland. Volgend jaar zal bij Uitgeverij Pluim zijn debuutroman verschijnen.