Lucky Fonz III: ‘Als ik dictator was zou ik ook sommige muziek verbieden’

“De rampscenario’s waar ik niet over na durf te denken? Er zijn plekken op aarde waar muziek verboden is. Het is bizar dat het zo is maar het getuigd wel van veel respect voor muziek. Je erkent de kunst want iets verbieden is tegelijkertijd ook het bestaansrecht bevestigen. Ik hou niet van het stichtelijke praatje ‘kunst is altijd goed.’ Ik denk dat het gestimuleerd moet worden want het helpt mensen met het navigeren van hun leven. Het is een kwestie van volksgezondheid - maar kunst is niet per definitie goed.”

