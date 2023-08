Luchtig maar geen dijenkletser: in zomerfilm Roter Himmel wordt verwaande schrijver Leon een beetje volwassener

Welke nieuwe films moet je zien? We zetten de nieuwe releases op een rij en selecteren de film van de week. Dit keer: het is prettig grinniken om de gefnuikte ambities van de jonge schrijver Leon in Christian Petzolds lome en toch ook dreigende zomerfilm Roter Himmel.

‘Ik ben wat verkouden,” zegt Christian Petzold (62) verontschuldigend. Geen hand dus, en hij houdt ook wat afstand bij het gesprek met een handjevol journalisten op het filmfestival van Berlijn, daags na de première van zijn vijftiende speelfilm Roter Himmel.

“Ik ben altijd ziek als ik iets leuks te doen heb, zoals nu deze première,” vervolgt hij gemaakt brommerig. Dan, maar net iets serieuzer: “Het zal mijn protestantse inborst zijn die maakt dat ik het zo zie.”

Roter Himmel draait om de jonge schrijver Leon (Thomas Schubert), die na het succes van zijn eerste roman worstelt met de tweede. Tijdens een vakantie met goede vriend Felix (Langston Uibel), waarbij blijkt dat ook de wat oudere Nadja (Petzolds muze Paula Beer) per ongeluk in hetzelfde vakantiehuisje verblijft, houdt hij elke vorm van pret af omdat ‘het werk dat niet toelaat’.

Met de verwaande Leon als spil slaat Petzold in Roter Himmel een luchtiger toon aan dan we gewend zijn van de Duitse regisseur, die in de jaren negentig naam maakte als voorman van een generatie filmmakers die de Neue Berliner Schule is gaan heten. Het is geen dijenkletser, maar het is alsnog prettig grinniken om Leons zelfingenomenheid.

Drieluik rond de elementen

Petzolds protestantse opvoeding komt iets later in het gesprek nogmaal ter sprake, wanneer hem wordt gevraagd naar het verband tussen Roter Himmel en zijn vorige film Undine (2019) – de nieuwe film werd gepresenteerd als het tweede deel in een drieluik rond de elementen.

“Ik roep dat soort dingen wel vaker,” verzucht Petzold. “Dat is dus de protestant in mij: als ik een werk heb voltooid, neig ik ernaar mezelf te dwingen om dóór te werken. Dan zeg ik dat een film het eerste deel van een trilogie is – om mezelf te dwingen die twee volgende films te maken. Toen Undine uitkwam, een film vol water, zei ik: de volgende film gaat over vuur. Dat werd Roter Himmel. Maar nu heb ik geen idee wat ik met dat derde deel aanmoet – aarde, lucht? Ik heb in ieder geval geen zin om een film in een vliegtuig te maken!”

En dus is hij maar vast aan een andere film begonnen; het schrijven is in volle gang, de opnamen staan gepland voor 2024. “Dat wordt een soort horrorfilm, over een familie in het nauw. Dus nu heb ik gezegd dat het de eerste film in een nieuwe trilogie is, over families onder druk. Maar dat is denk ik ook weer een leugen.”

Ook Roter Himmel lijkt af en toe even op horror af te stevenen, vooral door aan de horizon oplaaiende bosbranden. Nergens is dat gevoel sterker dan in de openingsscène, waarin Leon en Felix onderweg naar het vakantiehuisje panne krijgen in het bos. Het ene horrorcliché volgt op het andere, maar het schrikmoment blijft uit.

Franse voorbeelden

In feite vermengt die scène invloeden van twee soorten zomerfilms die hem inspireerden, legt Petzold uit: Amerikaanse en Franse. “Dat soort films wordt in Duitsland eigenlijk niet gemaakt,” stelt hij. “In Franse zomerfilms, zoals die van Éric Rohmer, ontworstelen jongeren zich aan hun ouders – ze gaan alleen op vakantie, worden verliefd, breken iemands hart. De éducation sentimentale, zoals ze het in Frankrijk noemen. En in Amerikaanse zomerfilms is het: vier tieners in een auto, donkere bosweggetjes, panne, een hutje tussen de bomen – horror dus. Ook dat gaat over volwassen worden, op jezelf leren staan. In Duitse zomerfilms gaan jongeren meestal juist terug naar hun ouderlijk huis, om uit de kast te komen of zich te beklagen over de scheiding van hun ouders of zoiets. Het is regressief.”

Roter Himmel neigt uiteindelijk meer naar Petzolds Franse voorbeelden, en toont hoe Leon emotioneel een beetje volwassener wordt. Onder druk van Nadja, naar wie hij in stilte smacht, en van zijn uitgever, die zijn opwachting maakt om het manuscript van Leons boek te bespreken – op vernietigende wijze.

“Ik heb zelf de eerste pagina’s van dat boek geschreven,” zegt Petzold lachend. “Ik moet zeggen dat het niet makkelijk is om iets te schrijven dat slecht moet zijn maar toch ook de interesse moet vasthouden. Toen de acteurs vervolgens een beetje om die rottekst zaten te grinniken, was ik alsnog een beetje gekrenkt!”

Regisseur Christian Petzold: ‘Als ik een werk heb voltooid, neig ik ernaar mezelf te dwingen om dóór te werken.’ Beeld Getty Images

Regisseurtje spelen Christian Petzold is inmiddels een van de gevestigde namen van de Duitse cinema. Maar voor Roter Himmel greep hij deels terug op zijn ervaringen als beginnend regisseur in de jaren negentig. Na het succes van zijn debuut Pilotinnen (1995) werd hij alom bewierookt en kwam het geld voor een tweede film hem aanwaaien, legt hij uit. “Dus ik schreef een script voor een klassieke film noir, Cuba libre, met schaarsgeklede vrouwen en mannen in cabriolets. Maar toen we eenmaal op de set stonden, zei mijn vrouw na een paar draaidagen: er is iets mis. Ze had gelijk – in plaats van te regisseren was ik regisseurtje aan het spelen. Zo is het ook met Leon in Roter Himmel: hij spéélt de schrijver. De pergola in de tuin waar hij gaat zitten werken is een soort toneel – alleen is er geen publiek voor het stukje dat hij opvoert.”

Roter Himmel Regie Christian Petzold

Met Thomas Schubert, Paula Beer

Te zien in Cinecenter, City, Eye, Filmhallen, Het Ketelhuis, Rialto De Pijp, Studio/K