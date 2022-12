Lubach meest invloedrijke persoon in de media, Yvonne Coldeweijer debuteert op 8 in Media100

Arjen Lubach. Beeld Merlijn Doomernik

De vrouw achter het juicekanaal Life of Yvonne is binnengekomen op de achtste plaats van de twaalfde editie, werd woensdagavond bekendgemaakt.

Lubach stond in de vorige lijst, die in maart werd gepresenteerd, op de derde plek. Tim Hofman, die kort daarvoor de aflevering van zijn onlineserie BOOS over de misstanden bij The Voice of Holland had gemaakt, had de presentator van de troon gestoten. Hofman moet nu genoegen nemen met een tweede plaats. John de Mol is een plaatsje gedaald naar plek drie.

Eva Jinek (4) is wederom de hoogst genoteerde vrouw in de lijst. Coldeweijer en Angela de Jong (9) zijn de enige twee andere vrouwen in de top 10.

Matthijs van Nieuwkerk

De lijst kent dit jaar in totaal achttien nieuwkomers. Naast Coldeweijer zijn dat onder anderen André van Duin (24), Marcel van Roosmalen (27), Niels van der Laan (50) en Jeroen Woe (86).

Enkele mensen die dit jaar in het nieuws zijn gekomen wegens wangedrag zijn uit de Media100 verdwenen. Zo staat de van grensoverschrijdend gedrag beschuldigde Matthijs van Nieuwkerk, die de vorige editie op de 38ste plek stond, er nu niet meer in. Johnny de Mol, die eerder dit jaar werd beschuldigd van wangedrag door zijn ex maar de zaak later geseponeerd zag worden, ontbreekt ook. Vorig jaar stond de presentator nog op plek 33.

De Media100 wordt vastgesteld na onderzoek van MediaTest. Voor het onderzoek zijn dit keer 53.000 professionals uit de media en marketingcommunicatie uitgenodigd. Zij kozen hun tien favorieten uit de driehonderd genomineerden.