Lubach en Fresku scoren grote hit met alternatieve canon

Beeld ANP

De twee YouTube-video’s bij het nummer zijn in anderhalve dag 670.000 keer bekeken. Op Spotify is het lied binnen een etmaal 25.000 keer beluisterd, meldt producent Human Factor dinsdag.

De Canon van Lubach en Fresku was een reactie op de officiële canon van de overheid, waarin volgens het tweetal te weinig de negatieve aspecten van de vaderlandse geschiedenis werden belicht. In de nieuwe canon bespreken de twee makers bijvoorbeeld ook de slavernij en slavenhandel in de Gouden Eeuw.

Zondag met Lubach brak de afgelopen weken diverse kijkcijferrecords. Alle afleveringen trokken meer dan een miljoen kijkers.