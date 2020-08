Lowlands: zo mooi had het nu kunnen zijn

Als zijn ‘arrogante’ broer eens meewerkt is Liam Callagher voor het laatst in zijn uppie. Beeld AFP

Komt een shockrocker in de Flevopolder…

Alice Cooper rijdt de dorpskern van Biddinghuizen binnen. Het klinkt als het begin van een cafémop van het type lach-of-ik-schiet. Maar deze editie van Lowlands brengt de grap daadwerkelijk tot een clou als supergroep Hollywood Vampires in de Alpha verschijnt. Daar klautert de 72-jarige shockrocker op het podium naast filmster Johnny Depp, Aerosmith-gitarist Joe Perry en voormalig Guns N’ Roses-drummer Matt Sorum. Uiteraard geheel in het zwart en met een doodskop van anderhalve kilo bungelend aan zijn ketting. Geruchten dat Cooper backstage een Flevo-vleermuis bij de borrel verorbert, blijven onbevestigd.

Liam Gallagher kondigt Oasis-reünie aan

Of we hem moeten geloven is een tweede, maar hij zegt het echt: ‘Volgende keer sta ik hier met Oasis’. Liam Gallagher trekt een verse groene parka uit de garderobe en is op Lowlands ouderwets in vorm. Zuchtte een optreden in de Ziggo Dome begin februari nog onder de keelklachten van Engelands favoriete raspstem, in Biddinghuizen klinken Supersonic en Rock-’n-roll Star ouderwets scherp. En, aldus Liam, als die ‘arrogante, vervelende, luie, snobistische kwakbol’ van een broer van hem nu eindelijk eens meewerkt, dus voor het laatst in z’n uppie.

Discussie over verdwijnen waterig bier

Dat de bezoeker van Lowlands culinair tot de verwendste soort behoort, is al wel langer bekend. Overleven de fans van Pinkpop of Bospop nog altijd op een dieet van bier, bokworst en bittergarnituur, Lowlands serveert al jaren een gevarieerd buffet uit alle windstreken én met steeds meer vegetarische opties. Prima. Maar dat de watertekorten van de hete zomer de organisatie nopen minder water aan het festivalbier toe te voegen, leidt tot tumult. ‘Dit is een festival! Wij eisen waterig bier!,’ schrijven boze demonstranten op dozen waarin normaal veganistische pizza’s ‘twee jaargetijden’ worden verpakt.

Chemical Brothers weer herenigd

Vrijwel niemand had het door in 2015. Het optreden van de Chemical Brothers was een donderend hoogtepunt van het festival, maar van ‘brothers’ was op Lowlands geen sprake. Alleen Tom Rowlands verscheen in de volgepakte Alpha, een assistent naast zich. Ed Simons was thuis, moe van jaren uitputtend toeren. Maar Simons is terug en daarmee ook de chemie achter de deejaydecks. De Chemical Brothers zorgen voor precies de juiste verbinding tussen het dag- en het nachtprogramma.

Lewis Capaldi ontpopt zich tot nieuwe Elton John

Pianoliedjes die passen op elke bruiloft of begrafenis, refreinen die er om schreeuwen te worden meegegalmd en een schuddende onderkin bij elk vocale uithaal. Kortom: Lewis Capaldi beschikt over het hele pakket om Elton John op te volgen als vertolker van het betere popsuikerwerk. Alleen het glitterjasje en de bovenmaatse brillenglazen ontbreken bij zijn Lowlands’ debuut. Capaldi (23) heeft ze niet nodig om de aandacht vast te houden. Zijn fans aanbidden de popster-zonder-popster-looks toch wel vanwege die kippenvelstem en zijn kaarslichtromantiek.

Wintour op klapstoel langs pad richting Alpha

Van de Amsterdam Fashion Week had ze wel gehoord, maar dat daarvan een wilde zomerse afsplitsing bestond, hoorde Anna Wintour pas deze zomer. Gedreven door geruchten over vooruitstrevende modebeelden, verse hypes en controversiële antifashion reisde Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour meteen af naar de Flevopolder. Daar doet ze wat ze gewend is: ze schuift haar zonnebril strakker op de neus, klapt haar front-rowstoeltje open en tuurt naar de catwalk. Vanaf de eerste rij langs het betonnen pad van de Juliet naar de Alpha ziet de trendspotter een kleine 10.000 vers gestylde modellen per uur langstrekken

De liefde tussen The Opposites blijkt weer net zo brandend als die voor het Lowlands-publiek. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Tegenpolen trekken elkaar aan

Ze zijn terug op de plek waar ze in 2013 de Lowlands-equivalent van Pinkpops aardbeving veroorzaakten. Het duo The Opposites is na een pauze van vijf jaar inmiddels parttime herenigd en de rentree op Lowlands (vorig jaar speelden de twee al een kleine ‘geheime show’) voelt voor de festivalmeute als een weerzien met oude vrienden. Toen Twan van Steenhuizen en Willem de Bruin de Alpha lieten trillen had het podium nog tentdoek boven het hoofd. Onder de nieuwe dakconstructie blijkt de liefde tussen de twee weer net zo brandend als die voor het Lowlands-publiek. Gevolg: opnieuw een uitslaande Schaal van Richter tijdens Licht uit.

Na een zware burn-out straalt Typhoon als vanouds. Beeld ANP Kippa

Typhoon hervindt energie

Als er een wereldrecord zou bestaan voor de grootste lach tijdens een festival, heeft Typhoon (Glenn de Randamie, 36) dat sinds dit weekend op zijn naam. Na een zware burn-out keerde hij deze zomer voorzichtig terug op het podium. Op Lowlands straalt hij als vanouds met een verbroederend optreden. Stuiterend van de nieuwe energie blijkt Typhoons warme hiphop eens te meer het middel om bezoekers van alle gezindten te verenigen. Lobi!

De mooiste stem van het festival is zonder twijfel die van Michael Kiwanuka. Beeld Redferns

Michael Kiwanuka blijkt mooiste stem

De mooiste stem van het festival? Michael Kiwanuka lijkt er amper moeite voor te hoeven doen om te zingen als een kruising van Gregory Porter en Sam Cooke. Voor liefhebbers van soul is zijn optreden het onbetwiste hoogtepunt van het festival. De liefhebbers van visueel spektakel snurken ondertussen verder op de twee graswanden naast de Alpha.

Camping loopt ouderwets onder

Na een zomer met een record aan tropische dagen, teisteren stortbuien ouderwets de bouwwerken van tentdoek, stokken en scheerlijnen op het gras van de Flevopolder. Na het onweer van de zondagavond loopt het laagste gedeelte van de camping onder water. Bezoekers laten hun doorweekte tentzeilen in de modder achter en brengen de nacht door op het festivalterrein om in de vroege ochtend met blubber tot in de knieholten naar huis te gaan.