Lowlands heeft geen dure headliners nodig

De Britse zangeres Jorja Smith treedt op tijdens de eerste dag van Lowlands. Beeld ANP

De wolk van nostalgie die de 50ste verjaardag van festival Woodstock de afgelopen week liet opstijgen, ging gepaard met een vrijwel net zo sterke regen aan verzuchtingen. Kern daarvan: die tijd is voorbij, de sfeer van toen komt nooit meer terug.

De droom van love, peace & understanding stierf niet lang na Woodstock een pijnlijke dood. De bloemenkinderen spelen niet langer buiten. Dat de jubileumeditie van Woodstock aan (financiële) desorganisatie ten onder ging was voor de heimwee overmande hippies tekenend: liefde is niet langer genoeg voor deze generatie festivalfans.

‘Welcome home’

Totaal buiten beschouwing gebleven in dit debat: de trits moderne festivals die er ook in tijden van Trump, Brexit en dreigende recessie in slagen op hun terrein een vrolijk en zorgeloos parallel universum te creëren. Daarvan is Lowlands in Nederland nog altijd het beste voorbeeld. Niet voor niets geldt ‘Welcome home’ ook tijdens de 27ste editie nog steeds als officieus motto in de Flevopolder. Net als de meute op Woodstock, is de Lowlands-populatie, eenmaal binnen de beschermende festivalmuren, een gemoedelijke kudde feestvierders. Ruzie op het terrein is even zeldzaam als een ontmoeting met het wolvenkoppel dat 30 kilometer verderop op de Veluwe huist.

In die zin is het ook niet gek dat ook een editie met een voorhand niet al te spectaculair programma makkelijk uitverkocht raakte. 60.000 Lowlanders zijn dit weekend in Biddinghuizen. Berichten dat kaartjes vanwege de stormachtige weersverwachting voor dumpprijzen van de hand gingen, bleken overtrokken. De koers van een tweedehands kaartje lag op normaal niveau.

En daarbij: de eerste festivaldag bleek allerminst het gevreesde duet van stortregen en windstoten. Pas vanaf half negen in de avond daalde de regen zachtjes neer over Lowlands. Dat had er toen al een gemoedelijke en soms zelfs zonnige openingsdag opzitten.

Nederlands topniveau

De afsluiting ervan was er eentje van Nederlands topniveau. Rockband De Staat, opgeroepen als vervanging van The Prodigy, was headliner van het grootste podium, de Alpha. Alleen Anouk en Junkie XL stonden eerder op die prestigieuze plek.

De band speelde – bijgestaan door hiphoproutiniers Rico & Sticks - een doordachte en donderend harde set, knap begonnen met een gedragen cover van The Prodigy’s Firestarter. Torre Florim zong hem vanaf een podiumeiland middenin de Alpha. Het bleek een van de vele investeringen die de band, die ook een dubbele lichtmuur en een loopbrug opbouwde, had gedaan.

De hiphop van Rico & Sticks won aan kracht door de grommende begeleiding van De Staat, dat het beste optreden van de openingsdag gaf.

Goeie zet. De Staat opent - Torre Florim solo op podiumeiland - met ballad-cover Firestarter van The Prodigy #Lowlands pic.twitter.com/mry663uJN1 Stefan Raatgever

De show was een welkome dot energie tijdens een verder muzikaal niet al te spannende ouverture. Vooral opvallend: in de Alpha geprogrammeerde acts als Royal Blood en Anne-Marie trokken niet de menigte om het terrein rondom de hangar ook nog te vullen. Het tekent deze editie van Lowlands: het is vooralsnog meer dan ooit een jaar van voor ieder wat wils. Zelfs de in Nederland steeds populairder rakende K-Pop en J-Pop is met twee afgezanten vertegenwoordigd. Vrijdag speelden de jongens van Hyukoh, zaterdag de meiden van Otoboke Beaver.

Troonopvolgster van Winehouse

Ontdekking bleek zangeres Jorja Smith, die zich ontpopte als mogelijke troonopvolgster van Amy Winehouse. Wat een stem en wat een charisma bezit de 22-jarige Britse. Nu nog een van haar zijige R&B-ballades inruilen voor wat meer gelaagd materiaal en een nieuwe soulster is geboren.

Zaterdag staat in het teken van het optreden van de piepjonge popster Billie Eilish. Zondag komt de veelbesproken rapper A$AP Rocky naar Lowlands.