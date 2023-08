Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg: ‘We moeten wel mee in die biedingsoorlog, ik vraag me ook vaak af: waar eindigt dit?’

Op de Klapstoel: Eric van Eerdenburg (1961), directeur van Lowlands, het festival in Biddinghuizen dat dit weekend zijn 29ste editie beleeft. Een interview aan de hand van steekwoorden over gitaar spelen, de prijs van festivalkaartjes, de lol van honden en over persvrijheid.

Een

“Een dorpje in Drenthe, waar mijn ouders in 1959 terechtkwamen. Ze wilden eigenlijk naar Amerika emigreren, maar toen ze in de krant zagen dat in Een een heideterrein met de naam America te koop stond, zijn ze daar een camping begonnen. Ze hebben er drie kinderen verwekt, waarvan ik de middelste ben. Later zijn ze aan de overkant van de weg een kalvermesterij begonnen. De kinderen op de camping waren ons contact met de grote stad. Die stadskinderen vroegen ons wat er nou toch voor ding onder die koe hing. Wij hun uitleggen dat daar de melk uit kwam. ‘Gááátverdamme,’ zeiden ze dan.”

Gitaar

“Ik heb mijn Fender Stratocaster nog, maar ik raak hem zo goed als nooit meer aan. Ik heb ook een akoestische gitaar, en die hangt ook al een half jaar lang ongebruikt aan de muur. De kop zit los, de lijm is uitgedroogd. Ik begon rond met mijn tiende met gitaar spelen. Dat ging via de familie De Brink, die op de camping stond. Ze kwamen uit Hilversum, hadden contacten met de groep Kayak, en brachten de muziek mee. Ik had wel een beetje talent, maar weer niet genoeg om erin door te gaan. Het is wel lang een aspiratie geweest. Ik heb in een punkbandje gezeten, City Squad, en later in Terras Bangkok, dat zwaar was beïnvloed door de new wave van Clock DVA. Jammer dat ik niet meer speel? Ik heb er de tijd niet eens voor. En ik doe nooit dingen half.”

300 euro

“De toegangsprijs voor Lowlands. Het is veel geld, daar ben ik me goed van bewust. En ik weet dat het leven voor kids tegenwoordig heel duur is. Maar alle festivals in Europa hebben ongeveer dezelfde prijsverhoging doorgevoerd, alleen bij ons was het wereldnieuws. Ondanks al die ophef waren we toch gewoon binnen een kwartier uitverkocht. Als je heel economisch, commercieel of kapitalistisch denkt, zou je dus kunnen zeggen dat de prijs nog hoger had kunnen zijn. Maar dat willen we natuurlijk niet.”

“Een kaartje moet om verschillende redenen 300 euro kosten. Er is schaarste op de arbeidsmarkt, maar ook de vluchtelingencrisis is van invloed; er zijn portakabins, toiletten en douchehokken nodig in de opvangcentra, wat prijsopdrijvend werkt voor de evenementenindustrie. En artiesten vragen natuurlijk steeds meer geld. Er is een enorme concurrentiestrijd tussen de festivals en we moeten wel mee in die biedingsoorlog. Het is up or out. Het is niet anders, ik zie het met lede ogen aan. Ik vraag me ook vaak af: waar gaat dit eindigen? Maar dat vraag ik me al af sinds ik in deze business zit.”

Corona

“Ik heb echt gedacht: oké, misschien is dit het einde van de manier waarop we altijd met zijn allen uit konden gaan, het einde van de festivals, het einde van mijn beroep. Twee keer kon Lowlands niet doorgaan. In 2020 kregen we het twee weken van tevoren te horen. Toen zat ik er wel echt even doorheen en was ik flink depri. Dat ontkende ik toen, maar volgens mijn geliefde echtgenote was ik niet te genieten. De cultuursector kreeg er tijdens de pandemie behoorlijk van langs, mogen we achteraf wel stellen. Wij zaten op slot, de Ikea was open. Lekker shoppen werd belangrijker geacht dan cultuur. Bij Ikea dacht ik nog: vooruit, de mensen hebben natuurlijk wel meubels nodig. Maar toen de Formule 1 door mocht gaan, werd ik wel even gek.”

Glastonbury

“Het is lang geleden dat ik er was. Ik ben dit jaar wel naar Primavera Sound in Porto geweest en ik ben ook weer eens wezen kijken bij Roskilde in Denemarken. Het is goed om te volgen wat andere festivals doen, ze mee te maken zonder verantwoordelijkheid te hebben. Ik vind andere festivals vaak best saai. Wat ik constateer is dat er een McDonaldization van de festivals gaande is. Zo’n festival als Primavera zat eerst alleen in Barcelona en Porto, nu ook in Madrid, Los Angeles en ergens in Zuid-Amerika. Lollapalooza zie je ook in de hele wereld oppoppen. Festivals worden ook steeds vaker een uithangbord voor sponsors, zoals je dat ook in de sportwereld ziet.”

“Wat aan het verdwijnen is, is het festival als lifestyle-evenement. Wij bieden behalve muziek ook literatuur, beeldende kunst, dans, theater en debat. Dat maakt volgens mij een festival tot festival, maar we beginnen ons in de festivalwereld zo langzamerhand wel dat ene Gallische dorpje aan de kust te voelen.”

Hond

“Ze is ontzettend slim én ontzettend lief. Een kruising tussen een Friese stabij en een bordercollie is het. We wonen op een boot en het was de bedoeling dat ze ook een beetje een waakhond zou worden. Maar we hebben haar te lief opgevoed, ze is vrienden met iedereen. Ze luistert wel goed. Het is zo leuk om een hond te hebben. Wij slapen beneden en als je dan ’s ochtends wakker wordt, staat zij al boven aan de trap te kwispelen. Ze gaat ook mee naar Lowlands en Down The Rabbit Hole. FKA Twigs en Naaz waren gek op haar. Seasick Steve ook, die heeft backstage de hele dag met haar zitten spelen.”

Jan Smeets

“Mr. Pinkpop. Een festivaldirecteur oude stijl. Hij was alleen met Pinkpop bezig, verder niets. Er was daar wel verandering nodig en je ziet dat die nu hij gestopt is, ook wordt doorgevoerd. Maar groot respect, hoor. Hij heeft het lang volgehouden. Geen idee hoe lang ik het blijf doen. Ik ben 62 nu. Ik vind het nog steeds leuk, het gaat ook goed, maar ik weet wel dat ik veel dingen moet overlaten aan de jonge generatie. Met het muziekprogramma van Lowlands bemoei ik me nauwelijks meer. Ja, ik praat mee over de grote namen, en vooral over het geld dat daarvoor betaald moet worden, maar de rest laat ik over aan de specialisten. Je kunt jezelf lang voor de gek houden, maar veel nieuwe muziek volg ik niet meer van binnenuit. Ik weet wat er gaande is, ik ken het, maar ik beleef het niet meer zoals ik vroeger deed.”

“Wat me op Primavera nog eens opviel, is dat het op een festival tegenwoordig niets meer uitmaakt of er een gitaar of een drumstel staat. Zo’n Rosalía, de Spaanse zangeres, die ik echt goed vond, is een tape-act geworden. Haar optreden in Porto hing aan elkaar van de Instagramposes. De spanning van livemuziek, die er een paar jaar geleden bij haar wel degelijk in zat, is volkomen verdwenen. Ik vond het veel leuker toen ze nog met een gitaar en castagnetten bezig was. Maar ja, dat zeg ik als ouwe lul. Er waren vijftigduizend bezoekers op Primavera en daarvan waren er dertigduizend kleine Rosalíaatjes. Dus het resoneert wel.”

Regen

“Regen en wind, daar heb je in Nederland al snel last van natuurlijk. Ik ben er niet bang voor. Alles wat we opbouwen is goedgekeurd door Bouw- en Woningtoezicht. Maar ik houd wel mijn hart vast als ik zie hoe extreem het weer tegenwoordig ook in Europa soms is. Zo’n storm als anderhalve maand geleden over Nederland raasde, moet je niet hebben op een festival. Bospop en Wildeburg moesten allebei een dag cancelen, uiteindelijk viel het gelukkig allemaal mee.”

“Op Lowlands is het ergste wat we hebben meegemaakt een blikseminslag, ik geloof in 2004. Ook dat is toen goed afgelopen. We zijn echt goed voorbereid op calamiteiten, alle rampscenario’s staan op papier. Maar er komen wel 65.000 bezoekers naar Lowlands. Bij elkaar is dat de bevolking van een stadje. Als die mensen om wat voor reden het terrein af moeten, duurt dat uren.”

Charity fee

“Lowlands heeft veel niet-betalende bezoekers. Dan moet je denken aan journalisten, maar bijvoorbeeld ook aan mensen van platenmaatschappijen. Er is een speciale tent voor ze, waar ze kunnen werken en chillen. Dat kost ze allemaal niets, waar ik geen enkel probleem mee heb. Maar het leek me ook niet gek als die mensen een bijdrage aan het goede doel zouden geven. Een verplichte bijdrage, ja. Je kunt in die perstent ook een collectebus neerzetten natuurlijk, maar dan zit daar aan het eind van het weekend 2100 euro en 83 cent in. Een verplichte bijdrage van een tientje per gast is veel effectiever. Zo’n charity fee is ook helemaal niet ongebruikelijk in de festivalwereld.”

“De ophef die erover ontstond had ik totaal niet zien aankomen en vond ik van een ongelooflijke domheid. We zouden de persvrijheid belemmeren door journalisten te laten betalen. Maar dat tientje gaat niet naar Lowlands, maar naar Amnesty, Oxfam, Stichting Vluchtelingenwerk of een van de andere organisaties waarmee we samenwerken. Vakbond NVJ twitterde dat Lowlands journalisten de vrije toegang tot informatie zou onthouden. Ik dacht: what the fuck gebeurt hier!? Een journalist zou kunnen zeggen: ‘Ik laat me niet fêteren door de organisatie en wil volkomen onafhankelijk zijn, ik betaal die 300 euro zelf, dan kan ik ze afslachten als ik dat wil.’ Maar ook journalisten die hier gratis binnenkomen en ons afslachten, krijgen het jaar erna weer gewoon een kaart.”

“Er hebben nogal wat media geroepen dat ze niet zouden komen, uiteindelijk valt het erg mee. De NOS komt niet, nee. Om principiële redenen. Dezelfde NOS die wel bakken geld betaalt om verslag te kunnen doen van het WK in Qatar, waar ze de persvrijheid nou ook weer niet heel erg hoog hebben zitten.”

Amsterdam-Noord

“Een jaar of tien woon ik er nu. Vroeger moest ik er ook niets van hebben, maar toen kwamen we er met oud en nieuw eens terecht en vonden we het er toch wel erg leuk. We hebben een woonboot laten bouwen en wonen nu zo ongeveer in het bos. Ik heb vanochtend nog in het kanaal gezwommen, heerlijk. Een festival in Noord? Nou nee. Als er nou één plek is waar je snel overlast veroorzaakt, dan is is het wel in de stad. Het is er ook onwerkbaar.”

“Ik heb vroeger voor Mojo die popconcerten in het Westerpark gedaan, Radiohead en zo. Altijd waren er wel twintig mensen die tegen waren en die veroorzaakten dan zó veel vertragingen en gedoe. Ik ben daar echt gefrustreerd gestopt. En dat was dan een park met een evenementenfunctie, hè. Festivals horen bij de stad, maar zoals het nu is, is het wel genoeg, lijkt me. Ik hoop niet dat ik de Amsterdamse festivalcommunity tegenover me krijg, maar ik snap goed dat mensen er niet meer festivals bij willen.”

