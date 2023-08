Lowlands dag 3 | Keten bij De Jeugd van Tegenwoordig, grote emoties bij Billie Eilish

De Jeugd Van Tegenwoordig is een van de acts vandaag. Beeld Brunopress

Vorig jaar was het Goldband, dit jaar is De Jeugd van Tegenwoordig de Nederlandse act die iedere Lowlandsbezoeker lijkt te willen meemaken. Hoe lang de carrière van nieuwkomer Goldband gaat duren, laat zich aanzien. De mannen van De Jeugd, veertigers inmiddels, draaien al bijna twintig jaar succesvol mee in de Nederlandse popmuziek.

Het levert op Lowlands een ware greatest hits-show op, waarin klassieker op klassieker wordt gestapeld. Tussendoor is er ook ruimte voor nummers van hun net verschenen achtste album Moderne Manier, dat op het ogenblik op de hoogste plaats van de albumlijsten staat. “Als mannen van in de zeventig vinden wij eigenlijk niets meer leuk,” zegt Willie Wartaaal. “Maar dit is toch wel mooi.”

Hiphop is doorgaans een uiterst serieus genre, bij De Jeugd is hiphop juist vooral keten, apenkooien, de gek uithangen. En het Lowlandspubliek gaat daar maar wat graag in mee. Prachtig om te zien hoe al die tigduizenden mensen tegelijk op en neer bouncen, met hun armen heen en weer zwaaien en vrijwel alle teksten, hoe onzinnig en bizar ook, woordelijk meebrullen.

Vjèze Fur, het pandemonium overziend, met een gespeeld trutstemmetje: “Nou, we waren van tevoren toch wel effe zenuwachtig, hoor: komen er wel mensen kijken?”

Collega Faberyayo: “Heb je al gezegd hoe veel je van al die mensen houdt?”

Al die vrolijkheid is passend bij Lowlands 2023. Vooraf was er het nodige gemor, over de hoge toegangsprijs van 300 euro en over het gebrek aan echt grote namen in het programma. Maar de binnen een kwartier uitverkochte 29ste editie van het festival is zo feestelijk als maar kan. Daar draagt een onverwacht fel stralende zon het nodige aan bij, maar doorslaggevend is toch vooral het goede humeur van de 65.000 bezoekers.

De derde dag van het festival gaat in de Bravo indrukwekkend van start met een optreden van Sor. Vorig jaar was de Amsterdamse rapper de verrassende winnaar van dirigentenwedstrijd Maestro. Naar Lowlands heeft hij een eigen orkest meegenomen, of zoals hij zat zelf noemt: sorkest.

Het geluid van de strijkers en blazers vloeit mooi samen met de beats en raps. Soms klinkt de muziek zwaar dramatisch, dan weer onbeschaamd romantisch. Het oog wil en krijgt ook wat: terwijl de orkestleden eenvoudige zwarte T-shirts dragen, staat Sor strak strak in het pak op het podium. Rapt hij niet, dan sabbelt hij aan een lolly. Daar is over nagedacht.

Afrobeats

Afrikaanse muziek was in Nederland lang vooral het domein van verstokte liefhebbers van wat toen wereldmuziek werd genoemd. Nu zijn dansvloeren over de hele wereld, dus ook in Nederland, in de ban van Afrobeats. Daarmee wordt voora uit West-Afrika afkomstige muziek bedoeld, die die veel zon en swing toevoegt aan de hiphop en R&B zoals we die kennen uit de Verenigde Staten.

De Nigeriaan Burna Boy is de grootste ster van het genre, maar landgenoot Rema doet het internationaal ook goed. Met Calm Down had hij zowaar een nummer 1-hit in Nederland. Die trekt op Lowlands dus heel veel publiek naar de Bravo. In de afgeladen en werkelijk bloedhete tent staat hij op het podium met de capuchon van zijn sweater lekker dichtgetrokken over zijn hoofd. Echt Rema.

Zo cool als hij zich presenteert, zo warmbloedig is de muziek, die op een lome manier heel lekker groovet.

Raye

Een absoluut hoogtepunt van de derde Lowlandsdag, zo niet van het hele festival, is het concert van de Londense zangeres Raye. De hele show doet ze gezeten op een Chesterfield. Dat is geen luiheid of interesssantdoenerij; ze heeft een ernstige rugblessure die het haar onmogelijk maakt te staan. Haar stem, een tikje nasaal maar heel soulvol, klinkt er niets minder door.

25 jaar oud is Raye, maar ze is al een soort veteraan in de muziekwereld. Ze schreef mee aan songs van John Legend en Beyoncé en leende haar stem aan typische dj-tracks van bijvoorbeeld David Guetta en Major Lazor. Een eigen carrière werd door haar platenmaatschappij jaren tegengehouden. Sinds begin dit jaar gaat ze haar eigen weg en lijkt ze een heel grote ster te gaan worden.

Haar optreden op Lowlands is niet minder dan triomfantelijk. Soul en R&B lopen, op zijn Londens, naadloos over in hiphop en dance. Raye overtuigt als zangeres, maar is vooral ook een innemende persoonlijkheid. In een prachtig Londens accent kwebbelt ze er tussen de songs in op los als Adele in het begin van haar carrière.

Precies te beseffen waar ze is, lijkt Raye niet. Ze gaat maar door: Hello Amsterdam! Amsterdam, let me hear you! Amsterdam, I wanna see your hands! Zou ze denken dat ze in een buitenwijk van de hoofdstad is beland?

Zangeres Raye. Beeld Brunopress

Billie Eilish

Billie Eilish, dit jaar de grootste artiest op Lowlands, stond in 2019 eerder op het festival, toen nog maar 19 jaar oud. Vijf jaar later is ze een van ‘s werelds populairste artiesten. Haar optreden in de Apha aan het einde van dag 3 is nog maar net begonnen of er schieten al metershoge vlammen van het podium. Overdonderende visuals zijn er ook, toch is er ook ruimte voor intieme momenten.

Een klein meisje alleen op een groot, deels schuin aflopend podium. Haar broer Finneas is in de weer met toetsenborden en een basgitaar, deels in het donker zit ook een drummer, maar Billie Eilish draagt deze show toch vooral eigenhandig. Met opvallend krachtige stem zingt ze haar teksten vol persoonlijke sores en grote emoties.

“Are you down to have a shitload of fun?” vraagt ze het publiek. En ja hoor, dat publiek wil er na drie uitputtende dagen best nog een keer vol tegen aan. Haar komst naar Biddinghuizen moet het festival een fortuin hebben gekost, maar na een kwartier is duidelijk dat het optreden van Billie Eilish de in alle opzichten waardige afsluiter van Lowlands 2023 is.