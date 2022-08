Lowlands dag 3: Froukje, authentieke reggae en ouderwetse kolereherrie

De Arctic Monkeys stelden zaterdagavond teleur op Lowlands, maar zondag viel er, in afwachting van Stromae, heel veel mooie en spannende muziek te beluisteren. En Froukje kon het eindelijk zeggen: ‘Hallowlands!!!’

Kater? Ja, daar hebben nogal wat Lowlandgangers last van op de derde dag van het festival. Zo gaat dat hier traditiegetrouw: zaterdagnacht wordt er serieus gefeest, op zondag wordt er, zeker overdag, al even serieus uitgebrakt.

Een lichte kater hebben de nodige bezoekers wellicht ook van het optreden van Arctic Monkeys. Om maar meteen ter zake komen: de groep, na Stromae de grootse naam van Lowlands 2022, stelde zaterdagavond nogal teleur. Het was een heel gedegen show, maar wat heb je aan degelijkheid op een popfestival?

Muzikaal viel er niets aan te merken op het concert van de Britten die een jaar of vijftien geleden zeker in eigen land werden binnengehaald alsof ze de nieuwe Beatles waren, maar het heilige vuur wilde maar niet branden in Biddinghuizen. Rock is geen erg populair genre bij de huidige Lowlandgangers en veel nieuwe zieltjes zullen de op routine draaiende Arctic Monkeys er zaterdagavond niet voor hebben gewonnen.

Hoe knap de songs van Arctic Monkeys ook in elkaar staken en hoe competent ze ook werden gespeeld, de sfeer bij het concert waarin alleen oude nummers op de setlist stonden was ronduit mat. Bij de uitvoering van indieklassieker I bet you look good on the dancefloor (uit 2005) sloeg de vlam dan toch in de pan, maar dat was wel bijna het laatste nummer.

En doorrr...

Zelfverzekerd

Vroeg op zondagmiddag geeft Froukje de eerste echt grote show van de dag. En groot wil hier zeggen: héél groot, de Bravo puilt uit. De zangeres, opvallend genoeg doorgebroken in de coronatijd, zegt wat ze altijd al eens had willen zeggen: “Hallowlands!!!” en geeft een zelfverzekerd concert, waarin ook collega en vriendin S10 te gast is.

De massale belangstelling voor het concert van Froukje tekent niet alleen de populariteit van de huidige Nederlandse popmuziek, het geeft ook aan hoe goed vrouwen het tegenwoordig doen op festivals. Op deze editie van Lowlands valt gemakkelijk een programma te kiezen waarin je alleen maar vrouwen of door vrouwen geleide bands ziet en hoort optreden. En dan heb je een muzikaal prima weekend.

In de X-Ray, de muzikaal vooruitstrevendste plek van het festival, laat zangeres en rapster Enny horen hoe het er voorstaat in de Londense undergroundscene. Er zit niet alleen veel soul in haar versie van hiphop, je hoort er ook in terug dat in Engeland de roots van de zwarte muziek voor een belangrijk deel in Jamaica liggen – daar doet Enny’s Nigeriaanse afkomst niets aan af.

Authentieke reggae klinkt in de Bravo bij het optreden van de Jamaicaanse zangeres Koffee. Geweldig type is dat: klein van stuk, bril op de neus, petje achterstevoren op het hoofd en gewapend met een heel krachtige stem. Is het eindelijk tijd voor een reggae-revival? Op Lowlands lijkt het er op; het jonge publiek staat meer dan enthousiast te ‘skanken’ op de muziek. En hee, wat ruikt het opeens naar wiet.

Geen typische festivalmuziek

Singer-songwriter Arlo Parks, na Enny toevallig nog een Britse van Nigeriaanse komaf, maakte onder liefhebbers vorig jaar diepe indruk met haar debuutalbum Collapsed in Sunbeams, waarop de heel bescheiden en ingetogen klinkende muziek het midden hield tussen soul en folk.

Het is geen typische festivalmuziek, maar de innemende Parks houdt zich, gesteund door een fijne band, gemakkelijk staande in de Heinekentent. Toch is dit zo’n concert dat je liever zou beleven in een zaal als Paradiso.

Een groter contrast dan met de muziek van Fever 333, dat later optreedt op het zelfde podium, is ondenkbaar. Ongelooflijk hoeveel herrie je kunt maken met alleen een zangmicrofoon, een gitaar en en drumstel. De Amerikaanse groep maakt muziek zoals die vroeger vaker klonk op Lowlands, maar die er nu een zeldzaamheid is: een mix van punk, metal en rap (wie meteen aan Rage Against The Machine moet denken, zit in de goede richting).

Je hoeft er niet heel rouwig om te zijn dat zulke muziek niet zo populair meer is, maar de energie die het voor twee derde zwarte trio losmaakt, is beslist aanstekelijk. In de Heinekentent geeft het publiek zich na enige aarzeling over aan oude ambachten als slamdancen en headbangen. Nog leuker om te zien is wat voor reacties de muziek buiten de tent losmaakt.

Hoogst verbaasd, bijna verontrust zelfs lijkt het, aanschouwt men daar de wilde chaos binnen, op de gezichten een uitdrukking van ‘wat de fuck is dit!?’ Het heet rock-’n-roll, jongens en meisjes.