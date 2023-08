Lowlands dag 2 | Moshpit en crowdsurfen bij Beethovens Negende Symfonie

Beeld Eva Plevier

In de Flevopolder dendert de 29ste editie van Lowlands voort. Hoogtepunten tijdens het dagprogramma van zaterdag waren een surrealistiscch concert van het Noord Nederlands Orkest en een overrompelende show van het Franse L’Impératrice.

Het Noord Nederlands Orkest en Lowlands, dat leek de laatste jaren geen gelukkige combinatie. Na twee afgelastingen wegens corona zou het orkest vorig jaar eindelijk op het festival optreden. Maar te elfder ure werd het NNO afgebeld. Wat alles te maken had met technische problemen van de crew van Stromae, de hoofdact van die dag.

Stik er verder maar lekker in met je Lowlands, hadden ze in Groningen kunnen denken. Maar op de tweede dag van Lowlands staat het orkest plus koor dan toch op het allergrootste podium van het festival. En er is een ware mensenmasssa afgekomen op hun uitvoering van de Negende Symfonie van Ludwig van Beethoven.

Wat zijn ze toch een keurig publiek eigenlijk, die Lowlanders, denk je tijdens de eerste vijf minuten van het concert, waarin de muziek aandachtig lijkt te worden beluisterd. Daarna slaat de baldadigheid toe. In een moshpit vooraan bij het podium gaat het even wild toe als bij een hardcoreconcert.

Circlepit

Er wordt gecrowdsurfd en midden in het publiek ontstaat zelfs een circlepit, zo’n in cirkels rondrennende groep mensen als we kennen van concerten van De Staat. De surrealistische malligheid bereikt een hoogtepunt tijden de massale samenzang in het slotdeel. Het Alle Menschen werden Brüder klinkt alsof een stadion vol hooligans zich aan Beethoven zet.

De orkest- en koorleden spelen en zingen dapper door, velen met met een grote grijns op het gezicht. Het is heerlijk oneerbiedig allemaal, maar vooral ook heel vrolijk. De Noorse dirigent Eivind Gullberg Jensen, een man met een kop als een popster, lijkt zowaar ontroerd door het overdonderende slotapplaus.

Ja, dat is een lekkere start van de tweede dag Lowlands. Een dag die nogal wat bezoekers met een stevige kater ingaan, want het nachtprogramma van vrijdag stampte en dreunde voort tot vijf uur in de ochtend. Een perfecte opmaat tot die nacht vol house, techno en drum & bass, vormde het optreden van danceveteranen Underworld.

Optreden van 50yr Hip-Hop Tribute. Beeld Eva Plevier

Zanger Karl Hyde en knoppendraaier Rick Smith zijn oud genoeg om de vaders van het overgrote deel van de Lowlandsbezoekers te kunnen zijn, maar ze wisten het Alphapubliek moeiteloos in te pakken met hun sfeervolle elektronische muziek. De onvermijdelijk en als altijd euforische afsluiter Born Slippy klonk laat op de vrijdagavond als een Ode an die Freude van de dance.

Doorbraak

Tijdens het dagprogramma van de zaterdag staan vooral bands op de podia. Boygenius, een supergroep bestaande uit drie Amerikaanse zangeressen van wie Phoebe Bridges de bekendste is, wisselt romantische singersongwritersmuziek af met stevige indierock. De rock van Yungblud (Dominic Harrison) is zo clichématig dat het niet duidelijk waarom de Brit door Lowlands is geprogrammeerd.

Veel en veel leuker is het optreden van L’Impératrice, een groep uit Parijs die eerder dit jaar met veel succes optrad in Paradiso en nu van de Bravo een waar maison fou maakt. De muziek klink zo door en door Frans - licht, elegant, stijlvol - dat je het ‘pardon’ dat je mummelt als je tegen een medebezoeker aanbotst vanzelf als een Fransoos uitspreekt.

En reken maar dat er veel tegen elkaar wordt gebotst tijdens het optreden. De toch niet bepaald kleine Bravo, bijgenaamd ‘de kathedraal’, puilt uit tijdens de show van de Parijzenaars. Hoe Frans L’Impératrice ook klinkt, de disco van vooral de Amerikaanse groep Chic is ook een duidelijke invloed en naarmate het optreden vordert wordt de muziek steeds meer funky.

Hoe dans je in een tent waarin vele duizenden mensen hutjemutje op elkaar staan gepropt? Flore Benguigui, een zangeres om instant verliefd op te worden, doet voor hoe je ook alleen met je handen kunt dansen, ver boven je hoofd. Waarna de Bravo verandert in een discotheek vol wapperende armen.

Beleven wij hier de definitieve Nederlandse doorbraak van L’Impératrice?

Protest tijdens Lowlands. Beeld Eva Plevier

Lees hier het verslag van dag 1 van Lowlands en bekijk hier het beeldmateriaal.