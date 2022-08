Lowlands dag 2: flaneren en flirten en wachten op Arctic Monkeys

Op dag 2 van Lowlands was het weer stralend weer. Het was leuk, het was gezellig, maar het niet heel spectaculaire muziekprogramma leek soms een lange aanloop naar het optreden van Arctic Monkeys.

Vroeger moest Nederlandse muziek op Nederlands festivals genoegen nemen met een plekje op de kleinere podia. Dat is voorgoed voorbij. Op Lowlands 2022 is muziek van eigen bodem juist een grote publiekstrekker.

Nadat laat op de vrijdagavond het weer herenigde hiphopduo Opposites zo ongeveer alle bezoekers van het festival naar de Alpha lokte, doet vroeg op de zaterdagmiddag het Haagse trio Goldband daar op het grootste Lowlandspodium precies het zelfde.

The Opposites lokte vrijdagavond zowat alle bezoekers naar de Alpha. Beeld ANP / ANP

De drie voormalige stukadoors maken er meteen een groot feest van. Ze combineren in hun muziek hiphop en dance, maar in de hit Noodzaak hoor je ook echo’s uit de Nederlandstalige popmuziek van de jaren tachtig.

Niet alleen Noodzaak wordt massaal meegezongen; het publiek lijkt álle teksten van Goldband uit het hoofd te kennen. Mooi klinkt dat vooral in De Langste Nacht, een nummer uit de tijd van de lockdowns. Toen mocht er niets, nu mag op Lowlands weer alles, nou ja, zo’n beetje alles.

Karel Gerlach, één van de drie zangers van Goldband. Beeld ANP / ANP

Muziekfanatici

Na de regen van vrijdag straalt op de tweede dag van Lowlands de zon weer volop. Erg spectaculair is vooral ‘s middags het muziekprogramma niet, maar het publiek lijkt er niet mee te zitten. De tijden dat Lowlandsbezoekers in de eerste plaats op de muziek afkwamen liggen achter ons.

Het huidige publiek komt vooral voor Lowlands zelf, het evenement. Men is hier om te flaneren, om te eten, om te drinken (en vooruit, ook om drugs te gebruiken), om te kletsen, om te hangen, om te flirten, om te socializen met vrienden en om nieuwe mensen te leren kennen.

Allemaal prima en gezellig natuurlijk, niets mis mee, maar soms mis je ze wel, die fanatieke muziekliefhebbers die met een blokkenschema in de hand van tent naar tent draafden, bang om ook maar één noot muziek te missen.

Satirisch nieuwsplatform De Speld berichtte dit weekend over een vrouw die er na dagen kletsen op de camping achterkwam dat er op Lowlands ook muziekoptredens zijn. Goede en leuke grap, maar hij komt wel ergens vandaan.

Arctic Monkeys

Het muziekprogramma van de zaterdag mag één lange aanloop lijken naar het optreden laat in de avond van Arctic Monkeys, de headliner van vandaag, er valt voor de liefhebber genoeg interessants te vinden.

Zo maakt de Amerikaanse Remi Wolf funky pop met een fijne nineties vibe. Wolf, een tomboy-achtige verschijning die ooit een veelbelovende skiër was, kun je er bij hebben op een festival. Ze maakt lekker grove grappen en heeft veel lol met haar bandleden, maar zingt en rapt intussen als de beste. De vrouw heeft soul. En humor.

Het Canadese BadBadNotGood is meer een act voor op North Sea Jazz (waar de groep eerder dit jaar ook stond), maar maakt ook hier indruk met jazz die niet vies is van rock en hiphop. Feestelijk en opzwepend is de muziek van Togo All Stars. Staat daar opeens het publiek van de Lima en wijde omgeving hevig te swingen op West-Afrikaanse muziek. Leuk.

De Amerikaan Jack Harlow is een ster in wording en blijkt op Lowlands al een behoorlijke aanhang te hebben. Beeld ANP

Echt veel volk brengt de rapper Jack Harlow aan het einde van de middag op de been in de Bravo. De Amerikaan is een ster in wording en blijkt hier op Lowlands al een behoorlijke aanhang te hebben. Harlow komt uit Kentucky en is wit, maar heeft niet het knauwende zuidelijke accent wat je daarbij verwacht.

‘Southern’ is wel zijn overwegend relaxte stijl van rappen. Moederziel alleen op het podium van die reusachtige Bravo weet hij het publiek met een ogenschijnlijk gemak voor zich te winnen. Zou wel eens groot kunnen worden, ja.

Over Artic Monkeys later meer.