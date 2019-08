Lowlands bevestigt optreden A$AP Rocky

A$AP Rocky. Beeld ANP

Lowlands maakte het nieuws via Twitter bekend. Het was lang onduidelijk of het optreden door zou gaan, aangezien de rapper in Zweden wordt vervolgd wegens zware mishandeling. Hij zou op 30 juni betrokken zijn geweest bij een vechtpartij in het centrum van Stockholm, waarbij Mayers en zijn entourage slaags raakten met twee mannen. Volgens de rapper handelde hij uit zelfverdediging.

Tegen de rapper is zes maanden gevangenisstraf geëist door het Zweedse Openbaar Ministerie. De rapper mag het vonnis in vrijheid afwachten. De rechtbank doet op 14 augustus uitspraak.

Dinsdagochtend bevestigde het management van de rapper zijn komst naar Biddinghuizen. Volgens een woordvoerder van Mojo, de organisatie achter Lowlands, hebben ze de afgelopen tijd wel naar alternatieven gekeken. “Maar in principe was het optreden van A$AP Rocky nooit geannuleerd.”

Donald Trump

De zaak tegen Mayers kreeg veel media-aandacht nadat de Amerikaanse president Donald Trump zich met de arrestatie bemoeide. Hij pleitte op twitter voor de vrijlating van de rapper en stuurde eind juli zelfs een onderhandelaar naar Zweden om ervoor te zorgen dat de rapper zo snel mogelijk weer naar huis kon.