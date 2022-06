Love Stories uit de National Portrait Gallery komt naar Amsterdam

Bekende koppels komen voorbij zoals Linda en Paul McCartney Beeld National Portrait Gallery London

Het museum toont meer dan honderd portretten over liefde, passie en tragedie uit de beroemde galerie in de Britse hoofdstad, aangevuld met een selectie Nederlandse portretten, uit de late zestiende eeuw tot nu. De expositie is te zien van 17 september 2022 tot en met 8 januari volgend jaar.

De portretten, die normaal gesproken alleen in Londen te zien zijn maar nu de wereld over reizen, variëren van romantische liefde tot de obsessie van kunstenaars voor hun muze en van liefdestragedies tot de liefde die tegen alle verwachtingen in overwint. Bekende koppels komen voorbij als Oscar Wilde en Lord Alfred Douglas, John Lennon en Yoko Ono, prins Charles en prinses Diana en Victoria en David Beckham.

De National Portrait Gallery, dat de grootste collectie portretkunst ter wereld heeft, is tijdelijk gesloten vanwege een herontwikkeling. Eerder was Love Stories al te zien in de Verenigde Staten. Voor de expositie in Nederland heeft de in 2014 opgerichte Dutch National Portrait Gallery de twee musea samengebracht.

Momenteel bezint het museum aan de Amstel zich op een nieuwe koers, omdat het vanwege de oorlog in Oekraïne niet langer de collectie uit Rusland wil tonen. Tot meer duidelijk is over de toekomst, blijft het museum toegankelijk voor publiek. Zo is er momenteel de serie Dutch Heritage Amsterdam te zien, waarbij afwisselend vier topstukken worden getoond die collega-musea, zoals het Rijksmuseum en Mauritshuis, uitlenen. Love Stories is de eerste internationale samenwerking.