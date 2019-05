Love Island bleek toch een gênante vleeskeuring

Love Island, RTL5 Beeld -

De Britse hit Love Island schijnt geen kopie te zijn van andere datingprogramma’s, maar het lijkt natuurlijk allemaal verdacht veel op Temptation Island en Ex on the Beach. Lips keek voor de zoveelste keer naar een villa met zwembad, een troepje hitsige singles en meer wasbordjes dan een middelbare man met welvaartsbuikje aan wil zien.

Maar de singles op Love Island komen niet om gratis de beest uit te hangen of kans te maken op de prijzenpot van 25.000 euro. Nee, hun doel is het vinden van de ware liefde. Om een ordinair seks- en zuipfestijn te voorkomen schijnen ze zelfs op rantsoen te zijn gezet van twee drankjes per avond, om middernacht gaat het licht uit.

Of het met die ware liefde gaat lukken is nu natuurlijk nog niet te zeggen, maar de introductie was niet best. Hemeltjelief, wat een gênante vleeskeuring. Er werden nog blauwtjes gelopen ook! Lips had oprecht te doen met de Antwerpse Kaat (25). Om duo’s te vormen moesten de vrouwen in bikini en op hoge hakken in een rij staan, terwijl de mannen, eveneens in zwemkledij, het erf opwandelden.

Kaat liet blijken dat zij wel een koppeltje wilde vormen met Stenn, maar hij koos spijkerhard voor de bloedmooie Chey. “Ik heb mij superkwetsbaar opgesteld, dan kiest hij mij niet,” zei Kaat sip. Treffende opmerking van Sebastiana tegen de boosdoener: “A little bit a dick move, hè?”

Uiteindelijk werd Kaat opgescheept met Jarne, die ook al zijn voorkeur voor een ander had geuit. Lips zal niet de enige zijn die flashbacks had naar dat rottige keuze­moment van gymles. Vanavond toch maar eens kijken hoe het Kaat is vergaan.

