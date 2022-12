Love him or hate him: schrijver James Purdy was even compromisloos als controversieel

James Purdy, thuis in Brooklyn Heights, 1998. Beeld Karjean Levine/Getty Images

Hoezeer het werk van James Purdy (1914-2009) de meningen in eigen land verdeelde, werd nooit zo fraai geïllustreerd als kort na verschijning van Cabot Wright Begins (1965). Zijn gewaagde derde roman, waarin het titelpersonage een knappe, aan Yale opgeleide aandelenhandelaar is die bijna driehonderd vrouwen en meisjes verkrachtte, en over wie de sneue tweedehandsautoverkoper Bernie Gladhart de Great American Novel denkt te kunnen schrijven.

Op 19 oktober van dat jaar publiceerde The New York Times onder de kop ‘De verspilling van een klein talent’ een vernietigende recensie van de hand van Orville Prescott, die in het boek overigens een weinig flatteus sleutelromanrolletje toebedeeld kreeg. Een ‘onmachtige satire’ was het, ‘met obsessieve aandacht voor perverse en criminele seksuele activiteiten’; ‘de zieke ontboezemingen van een verwarde, puberale en radeloze geest’.

Samenvattend: ‘Meneer Purdy kan bijwijlen snedig zijn, maar zijn verhalen zijn te extravagant en absurd om te amuseren en te afstotelijk om te boeien.’

Zes dagen later bestempelde Susan Sontag het boek in dezelfde krant (!) als ‘een komedie in de traditie van Candide’, ‘vloeiend, enorm leesbaar, persoonlijk en sterk’, terwijl ze voor de auteur nog gloedvollere woorden overhad: ‘Alles wat Purdy schrijft is een literaire gebeurtenis van belang. Hij is in mijn ogen ontegenzeggelijk een van het half dozijn levende schrijvers die het waard zijn serieus genomen te worden.’ (Nogal potsierlijk, die laatste stelling, maar soit.)

Helaas voor Purdy bleek Prescott inmiddels voor de meerderheid van de Amerikaanse recensenten en lezers te spreken die, gesteld voor de keuze ‘either you love him or you hate him’, meestal voor haten of negeren opteerden. Al kende hij ook van het begin af aan een schare fanatieke voorvechters en beschermvrouwen.

Hicksville

Geboren in Ohio, in het plaatsje met de onsterfelijke naam Hicksville (vrij vertaald ‘Heikneuterdorp’) kwam hij halverwege de jaren dertig in Chicago bijvoorbeeld onder de vleugels terecht van kunstschilderes Gertrude ‘queen of the bohemian artistst’ Abercrombie, die haar huis als salon openstelde voor schrijvers, kunstenaars en jazzgiganten als Sonny Rollins, Dizzy Gillespie, Miles Davis en Billie Holiday.

Zoals hij later in New York een mentor en mecenas vond in Carl Van Vechten, schrijver-fotograaf en pleitbezorger van de zwarte schrijvers van de Harlem Renaissance, die Purdy’s prozastijl sterk beïnvloedden. Uiteenlopende auteurs als Dorothy Parker, Joan Didion en Gore Vidal zouden zijn talent roemen.

Doorslaggevende steun kreeg Purdy ongetwijfeld van de Britse Edith Sitwell. In de VS kreeg hij naar eigen zeggen vooral ‘boze, kregelige en verontwaardigde afwijzingsbrieven van de gelikte New Yorkse tijdschriften’. Maar toen hij de Londense aristocrate in 1956 exemplaren toezond van zijn verhalenbundel Don’t Call Me By My Right Name en de novelle 63: Dream Palace, beide privé-uitgaven op kosten van zakenman Osborn Andreas, schreef ze wildenthousiast: ‘Wat een zielensmart, wat een hartverscheurende waarachtigheid! En wat een volstrekte eenvoud. Het mes wordt keer op keer omgedraaid in het hart van de lezer… U bent een werkelijk geniale schrijver.’

Sitwell hielp haar ontdekking aan een Britse uitgever, Amerikaanse edities volgden en vanaf zijn debuutroman Malcolm (1959) leek er een paar jaar lang zowaar alsnog een glanzende literaire loopbaan van start gegaan.

Wonderbaarlijk grappig

Die eerste roman, over een onschuldige 15-jarige weesjongen die in de grote stad door de duivelse astroloog Cox in contact wordt gebracht met een reeks bizarre verschoppelingen die (typisch Purdy) een wedstrijdje lijken te doen wie hem het snelst kan corrumperen, was volgens Dorothy Parker ‘wonderbaarlijk grappig’ en werd elders vergeleken met de grotesken van Nathanael West.

Zijn smalltown-Ohioroman The Nephew (1961) riep herinneringen op aan het verstilde realisme en de Southern Gothic van Sherwood Anderson en Carson McCullers. Zijn korte verhalen verschenen eindelijk in Esquire en The New Yorker en hij ontving beurzen van onder meer de Guggenheim Foundation.

Maar algauw bleek Purdy te tegendraads om langdurig door het establishment geaccepteerd te worden, de lachspiegel die hij Amerika voorhield te grimmig en choquerend. Dat laatste gold al voor die roman rond serieverkrachter Cabot Wright. En het gold nog sterker voor het twee jaar later verschenen Eustace Chisholm and the Works (1967), waarin een Native American personage zijn verliefdheid op een man probeert te verdringen, de literaire wereld opnieuw stevig op de hak wordt genomen en zowel plastische beschrijvingen van een abortus als een sadomasochistische slotscène voorbijkomen.

Schandaleuze opera

Veel critici verbanden hem daarop subiet naar wat Gore Vidal de ‘grote begraafplaats van gay literatuur’ noemde, waarop ongelijksoortige homoseksuele auteurs samen voorgoed onder de grond werden gestopt. Waarna Purdy in een flatje in Brooklyn Heights nog dik veertig jaar bleef doortikken aan een gevarieerd, compromisloos oeuvre van romans, verhalen, gedichten en toneelstukken.

Een wat verongelijkte cultheld, afhankelijk van bescheiden, meestal Europese (her)ontdekkingen zoals die in 1990, toen zijn satire op de door aids geteisterde jaren tachtig De gewaden der levenden na een televisieoptreden in Dit is… Adriaan van Dis in Nederland zowaar een bestseller werd.

Sindsdien was het hier tamelijk stil rondom de schrijver, maar nu liggen er plotseling twee Purdyromans in de winkel. In augustus verscheen al een heruitgave van Harm Damsma’s vertaling van de ongrijpbare parabel I am Elijah Thrush (1972, Ik ben Elijah Thrush 1994), nu is er de splinternieuwe van Out with the Stars (1993). Een campy soap over de queer kunstkringen in het New York van de jaren zestig zou je Onder sterren oneerbiedig kunnen noemen. Eentje die een béétje duidelijk maakt waarom de schrijver ooit controversieel was, maar toch vooral wat hem zo goed maakte.

De plot draait om de oudere componist Abner Blossom (vergane glorie, homoseksueel in de kast), die een schandaleuze opera schrijft over de beroemde witte fotograaf Cyril Vane en diens wellustige voorkeur voor jonge zwarte mannen. Dit uiteraard tot ziedende woede van diens weduwe, voormalig filmdiva Olga Petrovna.

Blossom baseert zich goeddeels op een anoniem libretto dat zijn assistent/protegé vond ‘in een van de ‘salons’ waar jongemannen naartoe gingen om zich aan langdurige en uitzinnige orgies over te geven’. En er was een tijd dat de vele homo-erotische slapstickdansen van liefde en lust in het boek ongetwijfeld veel stof hadden doen opwaaien, net als het feit dat Purdy zijn personages deels baseerde op bestaande beroemdheden en, niet voor het eerst, schreef over scheve machts- en rassenverhoudingen.

Liefdevol mededogen

Maar wat anno 2022 het meeste indruk maakt is hoe Purdy uitzinnige, carnavaleske satire combineert met teder realisme; hoe hij zijn toch behoorlijk karikaturale karakters met liefdevol mededogen beschrijft. Tot je het die malle Abner Blossom, al jaren beschimpt door de muziekpers, van harte gunt dat hij met zijn operateske zwanenzang een onverwacht succès fou viert.

Aardig toeval: James Purdy zelf viel ook enige late (her)waardering ten deel toen Jonathan Franzen hem in 2005 voor uitgerekend Eustace Chisholm de Clifton Fadiman Medal for Excellence in Fiction uitreikte, en hem ‘een van de meest ondergewaardeerde en te weinig gelezen schrijvers in Amerika’ noemde.

Of hij dat zelf erg op prijs stelde, is de vraag. “Ik geloof niet dat het me erg zou bevallen als mensen dol op me waren,” zei hij ooit. “Dan zou ik denken dat er iets verkeerd was gelopen.” Zijn vroegste supporter vergat hij daarentegen nooit. In 2019, tien jaar na zijn dood, werd zijn as volgens zijn instructies overgebracht naar een kerkhof in Weedon Lois, Northamptonshire, om begraven te worden naast het graf van Edith Sitwell.