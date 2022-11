Louis van Gaal was als voetballer al coach

Louis van Gaal als speler bij Sparta. Beeld NOS NTR

Hoeveel Van Gaal kan een mens verdragen? Dat vroeg Lips zich af toen hij zag dat Andere Tijden Sport geheel gewijd was aan de voetbaljaren van Louis van Gaal. Wat valt er nog toe te voegen aan de recente documentaire Louis en de bijna dagelijkse persconferenties? Dat vroeg ook Tom Egbers zich af aan het begin van Andere Tijden Sport. “Over Van Gaal als coach is bijna alles bekend, maar hoe was hij zelf als voetballer? Kon hij er eigenlijk wat van, en zat het er toen al in dat hij later coach zou worden?”

Die laatste vraag was snel beantwoord.

Als tiener bij De Meer was hij volgens zijn toenmalige teamgenoot René Haen al eigenwijs: “Hij was overtuigd van zijn kwaliteiten, hij zou het ook wel even vertellen aan ons.” Ploeggenoot Frans van Vuuren vult aan: “Als hij geen doelpunten maakte lag het niet aan hem, maar kreeg hij geen goede voorzetten.”

Van Gaal ging in 1971 op zijn twintigste naar Ajax, maar speelde nooit in het eerste elftal omdat hij nét niet goed genoeg was. Hij vertrok na twee jaar naar FC Antwerp, waar trainer Guy Thijs hem ook zelden in de basis zette. Ex-ploeggenoot René Desaeyere vertelt smakelijk hoe Van Gaal trainer Thijs na een wedstrijd de hele kantine doorduwde terwijl hij hem uitlegde wat hij verkeerd deed.

Uiteindelijk beleefde Van Gaal zijn beste voetbaljaren bij Sparta, al relativeert zijn toenmalige medespeler René van der Gijp dat: “Hij kon best aardig voetballen in de kleine ruimte. Maar je bent geen goede voetballer als je je hele leven bij Sparta speelt.”

Van Gaal zelf, na het zien van de beelden: “Het is allemaal waar wat ze zeggen. Maar ik vond eerlijk gezegd wel dat ik te goed werd afgebeeld als speler.”

