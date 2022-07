Louis van Gaal over Peter R. de Vries: moeten we lachen of huilen?

Louis van Gaal haalde herinneringen op bij de herdenking van Peter R. De Vries in RTL Boulevard. Beeld RTL

Er zijn weinig mensen van wie Lips meer kan genieten dan van Louis van Gaal. Woensdag kwam hij weer even langs op televisie. Dit keer om een aanzienlijk minder vrolijke reden dan een gewonnen potje voetbal van het Nederlands Elftal: een speciale uitzending van RTL Boulevard rond de aanslag op Peter R. de Vries, precies een jaar geleden in de Lange Leidsedwarsstraat.

“Ik was de coach,” sprak de coach. “En hij was de fan.”

Van Gaal beschreef zijn warme band met De Vries, zoals alleen Van Gaal dat kan. “Ik denk dat we op elkaar lijken,” zei hij. “Ik geef mijn mening over bepaalde zaken en hij geeft ook zijn mening. En die mening is niet om aardig gevonden te worden.”

Hij kon niet naar de begrafenis komen, doordat hij met zijn vrouw Truus vastzat in Portugal. De ex-partner van De Vries had hem gebeld. Of hij dan wat in wilde spreken. “Om hem tot leven te brengen,” zei Van Gaal zonder een spier te vertrekken. “Maar dat heeft jammer genoeg niet gewerkt.”

Lips wist niet zo goed of hij moest gaan lachen of gaan huilen.

Van de weeromstuit bedacht hij waar hij zelf was toen De Vries werd neergeschoten. Voor de televisie natuurlijk. Hij had net gezien hoe de misdaadverslaggever zijn licht had laten schijnen over Britney Spears. Nog geen uur later lag hij op straat.

RTL Boulevard liet woensdag zijn kinderen uitgebreid aan het woord, Royce en Kelly. Mijn vader was een held, hoorde Lips zijn dochter zeggen. Ze stonden op het Leidseplein met burgemeester Femke Halsema om te vertellen dat er een gedenkteken voor hun vader zal verrijzen. “Om zijn gedachtegoed,” zei Halsema. “Om zijn eigenzinnigheid en dwarsheid.” Een monument voor de stad.

Lips knikte. Zo werd de avond toch nog afgesloten met goed nieuws.

