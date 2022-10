Lotgenoten Sywert en André Hazes doorbraken hun mediastilte, met wisselend succes

André Hazes junior. Beeld ANP

De kans is groot dat Sywert van Lienden en André Hazes nauwelijks van elkaars bestaan af weten, toch hebben ze meer met elkaar gemeen dan ze zelf zullen bevroeden. Beiden rond de dertig jaar oud, maar al sinds mensenheugenis niet uit de media weg te slaan. En beiden beleefden in 2021 een annus horribilis als gevolg van hun eigen gulzigheid. De een drukte via een slinkse deal negen miljoen euro achterover, de ander werkte er in zestig uur acht gram coke en twee flessen wodka doorheen. Same same, but different.

Zowel Sywert als Dré legde zichzelf vorig jaar een mediastilte op, en allebei besloten ze deze week dat die wel weer lang genoeg had geduurd. En dus ging Van Lienden door met wat hij voorheen altijd deed: wijsneuzerig twitteren. Een linkje naar een boeiend artikel in The New York Times hier, een verwijzing naar een ingewikkeld wetenschappelijk rapport daar, een mopje klassieke muziek en een korte twitterfittie tussendoor, alsof er niets gebeurd was.

Sywert van Lienden komt aan bij de rechtbank van Amsterdam. Beeld ANP / ANP

De reacties lieten zich raden. ‘Ga eerst eens die 9 miljoen terugbetalen, oplichter,’ ‘wegwezen hier, lamlul,’ of tweets van gelijke strekking waren Sywerts deel. Weinig fraai, maar die mondkapjesdeal verdiende nou ook niet bepaald de schoonheidsprijs. En toch roept het hoopje op Sywert ook vragen op. Is het wegpesten van Twitter een terechte straf die wij, als maatschappij, aan klaplopers opleggen? En hoe lang moet iemand die nog niet veroordeeld is door een rechter, dan uitgesloten blijven van het publieke debat?

Als hem gevraagd wordt of hij verwacht de publieke opinie weer voor zich te winnen door maar weer gewoon te gaan twitteren antwoordt Van Lienden: ‘Nee. Het leven gaat verder, c’est la.’

Tuschinski

En dan was het woensdag Dré Day. Net als Sywert had Hazes jr. zich lange tijd schuilgehouden voor de media, maar in Tuschinski, bij de première van zijn Videolandreeks Crossroads, betrad hij weer het podium, in een messcherp wit double breasted jasje en een zwart overhemd dat zo ver open stond dat zijn gouden schakelketting fraai kon fonkelen. Hier stond weer de rockster die hij zo graag wilde zijn.

De documentaire toonde een ander beeld: dat van een diep onzekere en ongelukkige man die van het ene extreme in het andere valt. Of het nou sporten, vrouwen of verdovende middelen is, steevast gaat het gepaard met mateloosheid en met verwoede pogingen om de realiteit te ontvluchten. Zijn hunkering naar bevestiging, naar aandacht, naar het bewijzen dat hij meer is dan het zoontje van zijn beroemde vader, zorgt ervoor dat hij keer op keer de grip op zijn leven verliest.

Of deze film werkelijk de therapeutische werking heeft waar André op hoopt valt te betwijfelen; het maken van een docusoap zal in geen enkele afkickkliniek tot de aanbevelingen behoren. Maar voor een Hazes lijkt er nu eenmaal geen bestaan buiten de schijnwerpers mogelijk. Het leven gaat verder, c’est la.