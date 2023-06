Logo, plopkap: aan de NOS zal het niet liggen om wat van de Nations League te maken

De nabeschouwing van Nederland-Kroatië tijdens de Nations League. Beeld NOS

Precies 25 jaar geleden begon het WK. Hét WK. Dat van 1998 in Frankrijk, waar een hele generatie verliefd werd op voetbal en Oranje. Later zou het toernooi symbool worden voor de zorgeloze jaren negentig waarin het achteraf altijd zo zomer leek als op die dag in Marseille toen Nederland in de laatste minuut won van Argentinië.

Zo blauw als daar en toen werd de lucht nooit meer, maar ook nu en hier is het zomer. Én er is voetbal. Nog een toetje van een seizoen waar geen einde aan leek te komen met dat rare WK halverwege, drie draken van Europese finales en laten we het niet over Ajax hebben. Klaar mee, toch?

Bijna, alleen de Nations League nog. De derde editie van een toernooi waar niemand zich echt toe weet te verhouden. Eigenlijk is het nog niks maar het doet er wel alles aan om iets te worden, iets dat het betoverende WK-gevoel kan geven. Aan de NOS zal het niet liggen. Er is een Nations Leaguelogo op de presentatiedesk en op de plopkappen. Er is een tune. Een hele huisstijl. Jeroen Stekelenburg is er met het laatste nieuws over de opstelling en voor een met wedstrijdspanning geladen interviewtje met de bondscoach.

Er is om bekend veronderstelde redenen geen Tom Egbers, maar er is wel Henry Schut, en als analisten zijn daar Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart. Die benoemen het ook maar meteen in de voorbeschouwing: hartstikke leuke cup, die Nations League. En Stekelenburg vanaf het veld: “Er hangt hier écht een eindtoernooisfeer.”

Het Wilhelmus dan, nog in de volle zon. Goed voetbal: ook alweer een tijdje geleden. Avondlicht in de rust, enthousiasme achter de desk. Zie je wel, zeggen ze zonder het te zeggen: dit is leuk. De Nations League, komt dat zien. Tweede helft, verlenging – ach, u leest het elders in de krant. Het voelde als iets, niet in de laatste plaats omdat de NOS er wat van wilde maken. Geen WK, echt in de verste verte niet, maar toch: wie door z’n oogharen keek, kon zichzelf een mespunt oranjekoorts toedienen. Even dan. En nu álstublieft zomerstop.

