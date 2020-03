Lof voor alle frontsoldaten (en voor de NPO)

Frontberichten, NPO 2.

De NPO stijgt boven zichzelf uit dezer dagen. Het slotakkoord van DWDD is avond na avond indrukwekkend, Op1 is een vaste waarde en de nieuwsvoorziening van de NOS is zakelijk, zonder het menselijke aspect van de coronacrisis uit het oog te verliezen. Waar vaak de kritiek klinkt dat de NPO vanwege verstikkende bureaupolitiek zo flexibel is als een loden deur, schieten nu de nieuwe initiatieven uit de grond. Onder druk wordt alles vloeibaar, blijkt maar weer.

Zo werd maandag in DWDD Troost-tv eerst Arjan Ederveens briljante 30 Minuten-aflevering Vanwege Maartje uitgezonden, gevolgd door Theo en Thea en de ontmaskering van het tenenkaasimperium. Dat biedt troost ja.

Een ander prijzenswaardig initiatief dat in no time uit de grond is gestampt, is Frontberichten. Hierin doen hulpverleners dagelijks verslag van hun werk. Artsen en verpleegkundigen, agenten, militairen, burgemeesters: ze filmen zichzelf met hun mobieltjes, sturen die beelden naar BNNVara en elke avond na Nieuwsuur wordt in een kwartiertje een compilatie uitgezonden van de ‘front­soldaten in de strijd tegen corona’. De filmpjes doen denken aan de begindagen van YouTube: ze zijn een beetje knullig, vaak overbelicht en heel particulier, maar juist daarom vertellen ze het ongefilterde verhaal van de ziekte. Van de huisarts die zelf getroffen is door het virus en het gevoel heeft ‘alsof er een olifant op zijn borst zit’, van de verpleegkundige op de ic die vreest voor wat er nog gaat komen, en van de basisschooljuf die in een leeg lokaal vertelt dat ze haar kinderen zo mist. Klein leed, grote zorgen en een bizarre situatie die een maand geleden nog volstrekt ondenkbaar was, maar nu de realiteit is.

Lof voor de snelheid waarmee de NPO zich aan de nieuwe werkelijkheid heeft weten aan te passen, maar nog meer voor alle frontsoldaten, ook die zichzelf niet filmen.

