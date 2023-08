Loes van der Horst maakte fladderige vormen, maar het zijn dus géén vlinders

Vlinders of Installatie Flevoflat van Loes van der Horst. Beeld Hannah Bults

Tussen zorgcentrum Flevohuis en het naastgelegen dienstencentrum Flevopoort zijn staalkabels gespannen. Aan die kabels hangen twee sierlijke, blauwgroene vormen. Ze zijn verschillend, maar horen toch bij elkaar.

De maker van dit kunstwerk in de Indische Buurt is Loes van der Horst (1919-2012), die als kind graag koorddanseres wilde worden. Ze werd geboren in Noordwijk en woonde vervolgens in een aantal plaatsen langs de kust. Samen met haar zusters spande ze een touw tussen twee bomen om het koorddansen met parasolletjes te oefenen. Haar vader, beeldhouwer Oswald Wenckebach, vond dat ze een staalkabel verdiende.

Strakke lijnen

Toeval of niet, juist die staalkabels zien we in allerlei werken van Van der Horst terug. Ze liet strakke lijnen door museumruimtes lopen, bijeengehouden door staalkabels. Veel van haar textielwerken, bijvoorbeeld in het grote expeditieknooppunt van de PTT bij het Centraal Station, hingen vrij in de ruimte door het gebruik van staalkabels. En voor de binnenplaats van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Leidschendam maakte Van der Horst een werk dat doet denken aan het kunstwerk bij het Flevohuis: abstracte vormen die door een binnenplaats zwemmen als vissen in een aquarium.

In 1975 maakte ze Kabelconstuctie Bijlmermeer, een ruimtelijke constructie op het water met overlappende staalkabels die aan netten of zeilen deden denken. Het werk was na tientallen jaren vergaan, waarna ze remake Yellow Wings ontwierp. Het was haar laatste werk in de openbare ruimte, dat drie jaar na haar overlijden werd geïnstalleerd.

Duinkonijn

Van der Horst volgde haar opleiding aan de Kunstgewerbe Schule in Wenen. “Vijftien jaar oud, veel geleerd,” schreef ze later. “Als duinkonijn in een grote stad vol heerlijke muziek, opera, toneel en films.” Aan haar verblijf kwam een abrupt einde met de intocht van Hitler. Die nam zijn intrek in het Imperial Hotel, pal tegenover de flat waar Van der Horst woonde. Ze vervolgde haar studie in Den Haag en vestigde zich later in Amsterdam.

Het kunstwerk tussen de flats in de Indische Buurt staat bekend als Vlinders. En inderdaad, daar doen de fladderige vormen aan denken. Toch is dat niet de titel die Van der Horst zelf gebruikte. In een overzichtsboek over haar werk wordt de neutralere titel Installatie Flevoflat gebruikt. Een eenduidige titel als Vlinders past ook helemaal niet in haar oeuvre: te concreet, te anekdotisch. Haar werk ging altijd over ruimte, over lichtheid, over waarneming.

Op een werktekening in dat overzichtsboek worden de vormen aangeduid als vogel en waaier. Van der Horst heeft dus geen vlinders willen verbeelden. In de werktekening staat ook aangegeven dat de gaten in de vormen bedoeld zijn voor de afwatering en om het licht door de aluminium platen te laten schijnen. Van der Horst ontwierp ook verlichting in de vormen die ’s avonds van grote afstand zichtbaar is, maar niet in de flats schijnt.