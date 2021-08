Lockdown Sessions: tragikomische muziekfilm over musici in lockdown

Binge Collective met v.l.n.r Tiemo Wang, Mijke Sekhuis, Erik Slik, Valentina Tóth en Janneke Schaareman. Beeld Hans-Peter van Velthoven

Tijdens de lockdown werd vorig jaar het Binge Collective geboren. Vijf klassiek geschoolde musici maakten samen de tragikomische muziekfilm Lockdown Sessions. Vanavond en morgen met liveconcert te zien bij Radio Kootwijk.

“Ik kreeg in mei vorig jaar een appje: ‘Ik heb een leuk ideetje, mag ik bellen?’” Tenor Erik Slik (39) vertelt over de totstandkoming van het Binge Collective – een samenwerkingsverband uit lockdown en lethargie geboren, maar met belofte voor de toekomst. Het appje kwam van sopraan Mijke Sekhuis, die met haar man Tiemo Wang (bariton, viool) La casa de papel zat te bingen op Netflix.

“Toen de lockdown net begon en iedereen zuurdesembrood ging bakken en het balkon stond te schilderen, dachten we: het is maar voor even. Maar daarna werd de verslagenheid steeds groter. We gingen bingewatchen en meer eten dan we van plan waren. Ons werk stond stil. Maar toen bedacht Mijke: er zit zoveel gave muziek in die series, kunnen we de kaarten niet omdraaien?”

Van aria tot soundtrack

Met mede-initiatiefnemer Janneke Schaareman (mezzosopraan), Slik en Valentina Tóth (actrice en pianist) werd een collectief gevormd. Het idee was een aantal videoclips op te nemen, maar regisseur Ruut van der Beele kwam met de suggestie de losse scènes aaneen te rijgen als een verhaal over de werkeloze musici. “Een verhaal over ons in coronatijd. We konden immers aan niks anders denken.”

Zo ontstond de muziekfilm Lockdown Sessions, die vanavond in première gaat, over de impact van de lockdown op de musici, hun onderlinge relaties en de positie van kunst en cultuur – met muziek van aria tot soundtrack. Begin februari vonden de geluidsopnames plaats in de kleine zaal van het Concertgebouw. De filmopnames volgden een week later bij Radio Kootwijk. “Precies die week met een enorm pak sneeuw overal. Productioneel een ramp, maar het ziet er prachtig uit.”

De film duurt een half uur en bestaat uit zes scènes met als verbindende factoren het collectief en corona. “Niet slachtofferig, maar beschouwend. Er zijn komische scènes, zoals de overvalscène met pruiken en pistolen à la La casa de papel. Maar er is ook een scène waarin wij op de tegelvloer van het enorme turbinegebouw als musici onverrichter zake staan in ons klassieke concerttenue.”

Zelf figureert Slik op het Hemveer, het pontje dat hij neemt als hij op de fiets naar repetities in de stad gaat. “Nu vaar ik heen en weer en hoef nergens naartoe. Het refereert aan Fanfare van Bert Haanstra, maar dan in de wereld en tijd van nu – en aan vastzitten. Met een arrangement van Purcell’s Dido’s Lament uit Dido and Aeneas, bewerkt door Hugo Bouma.”

‘Drijfzandsituatie op de loer’

Vanavond en morgen volgt op de film, die later dit jaar op NPO2 Extra wordt uitgezonden, een livetheaterconcert van drie kwartier. Lockdown Sessions Live is een hybride voorstelling onder de zendmast van Radio Kootwijk. “Met veerkracht. Het maken van de film heeft geholpen omdat we nu eenmaal gemaakt zijn om live bij elkaar te zijn. Er gebeurt iets extra’s: je communiceert, je musiceert. Als je alleen thuis zit ligt er toch een drijfzandsituatie op de loer. ”

Nu de agenda’s voorzichtig weer vollopen zal het moeilijker zijn samen te komen. Maar Binge blijft bestaan. Er zijn al twee zeer concrete ideeën in combinatie met andere disciplines. De plannen zijn klaar. Geld is altijd lastig, maar we moeten nu doorpakken. We hebben zo’n spark.”

