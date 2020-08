Lobby om toch subsidie vrij te maken voor Urban Myth

Urban Myth - De laatste dichters. Beeld Jean van Lingen

De culturele organisatie Urban Myth maakt sinds 2001 interdisciplinaire theatervoorstellingen voor de grote en de kleine zaal onder leiding van ­regisseur Jörgen Tjon A Fong en was de afgelopen vijftien jaar vaste bespeler van ITA (voorheen Stadsschouwburg Amsterdam). Ondanks een positief advies krijgt het gezelschap de komende vier jaar geen subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Onder meer ITA, het Amsterdam Museum, De Hermitage en De Krakeling pleiten bij het AFK en ­wethouder kunst en cultuur Touria Meliani voor het voortbestaan van Urban Myth.

“Urban Myth is een onmisbare schakel in de theatersector, in Amsterdam maar ook landelijk,” aldus Kees Blijleven van De Krakeling. “De universele verhalen die zij vertellen vanuit de verschillende achtergronden zijn broodnodig voor een jeugdig publiek.” Ernestine Comvalius van het Bijlmer Parktheater: “In het theaterlandschap is slechts een beperkt aanbod aan voorstellingen voor jong en oud dat verhalen uit de gedeelde geschiedenis centraal stelt. De opheffing van Urban Myth staat haaks op het beleid om de meerstemmigheid in de stad te bevorderen.”

Roots uit alle windstreken

Naast spraakmakende voorstellingen als Martin Luther King (Gouden ­Krekel 2019) investeert Urban Myth in jong talent. Ook buiten het theater maakt het gezelschap naam. Met het Amsterdam Museum en de Hermitage werd de tentoonstelling Hollandse Meesters Her-Zien, over historische Amsterdammers, gemaakt.

Jaren aan ervaring met theater voor een breed publiek en met roots uit alle windstreken worden met de subsidiestop tenietgedaan, aldus de pleit­bezorgers. “Juist met Hollandse Meesters Her-Zien liet Urban Myth maar weer eens zien wat ze voor onze ­samenleving anno 2020 kunnen betekenen,” aldus Paul Mosterd van De Hermitage/Nieuwe Kerk. “De portretten openden intelligent en laagdrempelig de ogen. Juist die combinatie, willen we dat echt missen?”