Live videokunst in de stijl van Van Gogh en Klimt. Beeld Melle Meivogel

Naar aanleiding van de tentoonstelling Golden Boy Gustav Klimt, een samenwerking tussen het Van Gogh Museum en het Belvedere Museum in Wenen, creëerde het Nederlands Kamerkoor Van Gogh in Me, een concept van artistiek directeur Tido Visser. Hiervoor werd samengewerkt met fuse*, een multidisciplinaire studio uit Italië die audiovisuele kunst combineert met innovatieve technologie.

Uniek algoritme

Speciaal voor deze voorstelling ontwierp fuse* de afgelopen twee jaar een uniek algoritme. Het algoritme heeft de penseelstreken geanalyseerd van tientallen kunstwerken van Vincent van Gogh en Gustav Klimt, waardoor dit dezelfde stijl kan nabootsen. Daarnaast verwerkt het algoritme biometrische data van zowel de uitvoerenden als het publiek.

Hoe werkt dit? Tijdens de voorstelling staan er camera’s op het publiek en op chef-dirigent Peter Dijkstra gericht. Deze camera’s kunnen twaalf emoties waarnemen. Ook wordt bij vier koorzangers hartslag en zweetgehalte gemeten.

Podiumbreed beeldscherm

Het algoritme verwerkt deze informatie plus de muziek, koppelt deze aan de geanalyseerde kunstwerken, en projecteert de combinatie op een podiumbreed beeldscherm. Het resultaat? Live videokunst in de stijl van Van Gogh en Klimt.

We gaan veelbelovend van start met Camille Saint-Saëns’ Calme des nuits, gezongen door 16-koppig koor (van de uiteindelijk 32). Vrijwel al het gekozen repertoire is afkomstig uit hetzelfde tijdperk, het fin de siècle.

Verfspatten

Zodra de eerste geluidstrillingen de zaal in bewegen, verschijnen er zestien verfspatten op het scherm achter de koorzangers. Een sterke opening: we zien direct wat we horen. De verfvlekken smelten samen, creëren andere kleuren, of versplinteren als kleurwatervallen over het scherm.

Ook de invloed van Van Gogh is meteen zichtbaar dankzij de kleurpaletten en karakteristieke schildertechniek. Bovendien zien we diverse verwijzingen naar zijn werk, zoals de herkenbare ogen uit zijn zelfportretten die af en toe de kleurexplosies doorboren.

Wisselwerking

De invloed van beide schilders blijft consistent, ook wanneer in het midden van de voorstelling de focus naar Klimt verschuift, resulterend in veelal goudkleurige beelden. De wisselwerking met de muziek blijft duidelijk te volgen, het effect van de gevangen emotionele reacties op het beeld is minder evident.

De beelden die de techniek oplevert zijn indrukwekkend, maar toch worden met name de abstracte plaatjes, waarop de kleuren over het scherm dansen zonder concreet vorm aan te nemen, op den duur wat repetitief. Er ontstaat een vreemde contradictie waarin de beelden zowel vervelen als overprikkelen.

De kus

De mooiste momenten ontstaan hieromheen, bijvoorbeeld tijdens een buitengewoon mooie uitvoering van Alma Mahlers Laue Sommernacht (arr. Clytus Gottwald). De muziek smelt samen met magische beelden van een continu veranderend bos.

Als in een trance word je meegezogen, tot er ineens midden in het bos De kus van Klimt verschijnt. Het voelt alsof je daadwerkelijk al dwalend op dit meesterwerk stuit – je schrikt er bijna van.

Meerdere lichtflitsen

Aan het eind van de voorstelling wordt met meerdere lichtflitsen abrupt een nieuwe richting gemarkeerd. Begeleid door Gustav Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen (arr. Clytus Gottwald), zien we historisch fotomateriaal uit de Eerste Wereldoorlog.

Hoewel het onderwerp aansluit bij het gekozen tijdperk, neemt de voorstelling hiermee te veel hooi op haar vork. De beelden bieden tot dusver een overwegend esthetische ervaring, waardoor de transitie naar de harde realiteit geforceerd aanvoelt.

Starry Night. Beeld fuse*

Zijn beste kant

De beelden zijn wellicht afwisselend doeltreffend, maar het Nederlands Kamerkoor laat zich gedurende de volledige 70 minuten van zijn beste kant zien. Het koor ademt en zingt als één. Veel van het repertoire was oorspronkelijk niet geschreven voor een koorbezetting, maar daar is niets van te merken.

Het geluid vult de zaal even effectief als een voltallig symfonieorkest. Wanneer je als publiek even pauze wilt van de beelden, kan je gerust je ogen sluiten: het koor vangt je met open armen op.