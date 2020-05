Little Richard (1932-2020) maakte pure poëzie, maar dan rock-’n-roll

Little Richard tijdens een optreden in Parijs, in 2005. Beeld AFP

A-wop-bop-a-loo-bop-a-lop-bam-boom! Met die strijdkreet begon Little Richard in 1955 zijn doorbraakhit Tutti Frutti. In de krappe 2,5 minuten die volgden, bonkte hij als een bezetene op de toetsen van zijn piano en zong, nee, schreeuwde hij een tekst met nog veel meer van die heerlijke nonsenskreten. Pure poëzie, maar dan wel van de rock-’n-rollvariant. Van die rock-’n-roll was de als Richard Wayne Penniman geboren zanger, die zaterdag op 87-jarige leeftijd overleed, een van de ‘founding fathers’. ‘De architect van de rock-’n-roll’ was een van zijn vele bijnamen.

Tutti Frutti was halverwege de jaren vijftig het begin van een reeks hits die nog altijd tot het standaardrepertoire van de popmuziek behoren. Er zijn immens veel uitvoeringen van Little Richard-songs als Long Tall Sally, Lucille, Rip it up of Good Golly Miss Molly. Ook The Beatles hadden in hun beginjaren die nummers op hun repertoire. Paul McCartney modelleerde de zangstem die hij opzette in de stevigere nummers van de groep zelfs naar die van Little Richard.

Androgyne popster

Witte Amerikaanse teenagers omarmden Little Richard en zijn muziek meteen, maar hun ouders en leraren zagen in hem een nog veel grotere bedreiging van de goede zeden dan in Elvis Presley. Niet alleen omdat de held van hun kinderen en leerlingen zwart was, maar ook omdat hij zich niet erg stoorde aan de aparte rollen die voor mannen en vrouwen waren weggelegd. Little Richard was de eerste androgyne popster en in die zin een lichtend voorbeeld voor zowel David Bowie als Prince.

Little Richard werd geboren in Macon, Georgia (‘The Georgia Peach’ was ook een bijnaam) en groeide op in een godvrezend milieu. Al op zijn dertiende ging hij uit huis. Of beter: werd hij er uitgegooid. Little Richard, die zich graag hulde in de kleren van zijn moeder en ook gek was op haar make-updoos, werd er door zijn vader van ‘beschuldigd’ gay te zijn. Daar was Little Richard zelf vaak nogal ambivalent over. Er waren tijden dat hij openlijk homoseksueel was, er waren ook tijden dat hij zich, getrouwd met een vrouw, uitsprak tegen homoseksualiteit. Omniseksueel, zeg maar van alle markten thuis, noemde hij zich ook wel.

Bordenwasser

Tutti Frutti, dat op de eerste plaats staat van een in 2017 door het Engelse ‘Mojo Magazine’ opgestelde top 100 van songs die de wereld veranderden, schreef Little Richard als bordenwasser. Dat baantje had hij voor hij doorbrak. Nieuwe nummers schudde hij in de eerste jaren van zijn carrière als rocker probleemloos uit zijn mouw. Dat er in 1958 een einde aan de hits kwam, was niet omdat hij artistiek droog was komen te staan, maar omdat hij zich had afgekeerd van de rock-’n-roll.

De plotseling heel vrome Little Richard wijdde zich aan de bijbelstudie en sloeg, net als vroeger zijn ooms, aan het preken. ‘God is real’ heette de met gospelmuziek gevulde elpee die hij in 1959 uitbracht. In de jaren zestig keerde hij toch weer terug naar de rock-’n-roll. Grote hits zou hij nooit meer scoren, maar er bleef altijd een publiek voor zijn muziek, ook in Nederland, waar hij eind jaren negentig nog met collega-rockers van het eerste uur Chuck Berry en Jerry Lee Lewis optrad in de Ahoy in Rotterdam.

Geplaagd door gezondheidsproblemen leidde Little Richard de laatste jaren een teruggetrokken leven. Waaraan hij is overleden, is nog niet bekendgemaakt. Van de grondleggers van de rock-’n-roll is nu alleen de genoemde Jerry Lee Lewis nog in leven. Van hem ging onlangs op de sociale media een ontroerend quarantainefilmpje rond waarin hij, breekbaar maar opgewekt, liet weten dat het oké met hem gaat.